Planeta Atlântida 30 anos: o quanto você sabe sobre o maior festival de música do sul do Brasil? 

Planeta Atlântida celebra 30 anos em 2026.

Pode ser no final de janeiro. Pode ser no começo de fevereiro. Pode até pegar um dia de cada mês. Mas é sempre no verão. O Planeta Atlântida, em 2026, celebra suas três décadas de história e conexão com os gaúchos na estação mais quente do ano.

Ao longo desse período, mais de 2,2 milhões de pessoas viveram uma experiência que só quem vai até a Saba curtir a festa sente. Nos palcos do Planeta, passaram artistas nacionais e internacionais dos mais diversos gêneros musicais, embalando um público empolgado entre abraços de amizade e beijos apaixonados.

Para marcar esses 30 anos de história, que tal testar o seu conhecimento sobre o maior festival do sul do Brasil? Faça o quiz abaixo e descubra o quão planetário ou planetária você é!





