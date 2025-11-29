"O que me trouxe até aqui foi a capacidade de improvisar", diz Emicida ao receber título de Doutor Honoris Causa pela UFRGS

Improvisação, a arte que deu início à carreira de Leandro Roque de Oliveira, o Emicida. O rapper, cantor e compositor recebeu, neste sábado (29), em Porto Alegre, o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em cerimônia realizada na instituição.

E foi com a improvisação, sem ler qualquer texto, que Emicida agradeceu a mais alta honraria da universidade:

— Nesta semana, eu falei assim: "acho que tenho que ir lá e falar do meu coração". Eu não preciso decorar ou escrever. O que me trouxe até aqui foi a capacidade de improvisar. E esse frio na barriga é maravilhoso. Esse frio na barriga, que às vezes pode vir do medo, é um sinal de que a gente está fazendo alguma coisa nova. E fazer algo novo é muito bom. É o que mantém em nós a sensação de estar vivo.

No discurso improvisado, mas que abordou temáticas que já está acostumado a falar, o artista citou a importância em receber o título de uma universidade pública e mencionou escritores e nomes gaúchos que também o inspiram:

— Existem muitas razões pelas quais é especial estar aqui neste momento. Algumas delas foram citadas pelos meus camaradas aqui. Para mim, é muito especial receber esse título de uma universidade pública. É muito especial que esse título venha do Estado que nos deu Oliveira Silveira. Que também nos deu Lupicínio Rodrigues. Que nos deu meu amorzinho Mário Quintana. Que tem nos presenteado com a Cristal.

Ao defender a concessão da distinção, o Conselho Universitário (Consun) da UFRGS destacou a obra de Emicida como "expressão de uma pedagogia contemporânea, que inspira o debate público sobre a luta antirracista na Universidade e se consolida como referência de pesquisa acadêmica em diferentes áreas do conhecimento".

Ternura

A luta antirracista, tema de diversas composições do rapper, também foi citada durante a fala dele na solenidade:

— Essa deve ser a radicalidade presente em todas as pessoas que nasceram no Brasil, independente da sua origem: tornar o passado, passado. Uma vez a professora de história Keila Grinberg me contou uma história que ela falava para os alunos dela. Ela disse o seguinte: "eu fico feliz quando eles aprendem duas coisas, que no Brasil teve escravidão e que ela já acabou".

Emicida completou o discurso desejando que a noite deste sábado seja uma semente:

— A luta antirracista é imprescindível, mas a gente vai precisar evoluir num grau onde a gente deixa explícito que o verdadeiro antônimo do racismo é a ternura.

Presença na universidade

Ao iniciar a solenidade, Eliane Duzac, representante do coletivo de estudantes negros da Pedagogia da UFRGS, ressaltou que o momento é histórico, pois abre portas que ficaram "por muito tempo, fechadas":

— E é importante dizer que, para nós, estudantes, professores e trabalhadores negros desta universidade, o Emicida não é apenas inspiração, ele é referência, é espelho, é caminho. Ver esse título ser entregue ao Emicida significa respirar um pouco mais fundo, significa que os nossos saberes não são exceção, que a nossa presença dentro desta universidade não é concessão, é direito — ressaltou.

Eliane citou Amarelo, projeto de Emicida transformado em álbum e documentário e que debate o racismo no Brasil:

— Com esse projeto, Emicida não entregou apenas um álbum ou um documentário. Amarelo tornou-se material de sala de aula, de debates, de pesquisas acadêmicas. Ele fala sobre ancestralidade, sobre racismo estrutural, sobre esperança e sobre a potência da comunidade negra.

Ainda de acordo com a oradora, é necessário e fundamental "reconhecer que a presença do rap nas pedagogias sociais não é somente uma escolha estética, é um posicionamento político e epistemológico", e é também "sala de aula em movimento".

— A presença de Emicida neste palco afirma o compromisso desta universidade com a inclusão, com a justiça social e com a construção de uma instituição verdadeiramente antirracista.

O vice-reitor da UFRGS, Pedro Costa, frisou que a entrega da maior honraria para Emicida é também mais um gesto do "esforço de desconstrução de um modelo de universidade elitista e excludente, que deve dar lugar a uma universidade aberta e plural":

— Esse é um desses momentos de reconhecimento de outros saberes que constituíram e constituem o nosso país e que ficaram de fora das narrativas oficiais de quem colonizou, escravizou, enriqueceu e tomou para si a nação brasileira e a universidade brasileira.

E completou: