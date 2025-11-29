Música

"O que me trouxe até aqui foi a capacidade de improvisar", diz Emicida ao receber título de Doutor Honoris Causa pela UFRGS

Vice-reitor frisou que a entrega da honraria é um gesto do "esforço de desconstrução de um modelo de universidade elitista e excludente, que deve dar lugar a uma universidade aberta e plural"

Caroline Garske

