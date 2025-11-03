Morre Lô Borges, parceiro de Milton Nascimento, aos 73 anos

Lô Borges estava internado desde 18 de outubro e havia passado por uma traqueostomia. João Diniz / Divulgação

Morreu no domingo (2) em Belo Horizonte o compositor, guitarrista e cantor Lô Borges, aos 73 anos. Ele estava internado desde 18 de outubro por uma intoxicação medicamentosa. No último dia 25, o músico chegou a passar por uma traqueostomia.

Em 1972, ao lado de Milton Nascimento, Lô Borges assinou o álbum Clube da Esquina, considerado um dos maiores da música Brasileira. O disco fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB. O título é uma referência ao grupo de amigos que se reunia para tocar e se tornou um movimento musical.

— Esse disco foi produzido dentro de um espírito de criação. Queríamos fazer uma obra de arte. Não tínhamos a intenção de tocar música para vender milhões ou fazer sucesso no verão. Foi um encontro cósmico de pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, capitaneadas pelo Milton Nascimento, que teve a grande generosidade de me convidar — afirmou em entrevista a Zero Hora pelo 50º aniversário do álbum.

Salomão Borges Filho conheceu Nascimento aos 10 anos, enquanto morava temporariamente, no centro da capital mineira e se tornou vizinho do cantor.

— Sentei na escadaria, dei de cara com um carinha tocando violão, era o Bituca. Eu tinha 10 (anos) e ele tinha 20. (...) Fiquei vendo o Bituca tocando violão, e ele assim comigo: "Você gosta de música, né, menino?" — contou em entrevista ao programa Conversa com Bial, em 2023.

Na mesma época, ele conheceu Beto Guedes, outro membro do Clube da Esquina, que também tinha 10 anos, pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Márcio Borges, irmão mais velho de Lô, também fazia parte do grupo.

A família Borges voltou a morar no bairro Santa Tereza posteriormente, mas não perdeu o contato com Bituca.

— Tocou a campainha lá na casa da minha mãe, era o Milton Nascimento falando: "Cadê o Lô?". "Ah, o Lô tá na esquina, num lugar que eles chamam de clube da esquina, ele está lá". Aí o Bituca veio com o violãozinho dele, comecei a mostrar a harmonia que eu estava fazendo, era uma harmonia do Clube da Esquina, ele começou a fazer a melodia e aí a gente fez a parceria Clube da Esquina. E na época ele já era famoso, eu era anônimo — relembrou o músico.