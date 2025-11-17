Morre Jards Macalé, o "Anjo Torto da MPB"

Jards Macalé tinha 82 anos. José de Holanda / Divulgação

Conhecido como o "Anjo Torto da MPB", o cantor e compositor Jards Macalé faleceu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos. O artista, que enfrentava um enfisema pulmonar e estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, sofreu uma parada cardíaca.

A informação foi confirmada nas redes sociais do cantor. A nota destaca que o artista passou por um procedimento cirúrgico recentemente, mas não dá detalhes.

"Chegou a acordar de uma cirurgia cantando Meu Nome é Gal, com toda a energia e bom humor que sempre teve", diz trecho.

Carioca, Jards Macalé era conhecido por mesclar gêneros em suas composições. Com uma mistura de rock, samba, baião e jazz, é dono de hits como Hotel das Estrelas, Mal Secreto e Vapor Barato – canções que fizeram sucesso nas vozes de Gal Costa e Maria Bethânia.

As informações sobre o funeral serão divulgadas em breve, conforme o comunicado.

"Anjo Torto"

Macalé ganhou este apelido por recusar seguir as mesmas linhas de composição de outros artistas da MPB. O cantor e compositor não seguia os padrões comerciais, o que lhe deu destaque.

Jards Macalé, seu primeiro álbum, foi lançado em 1972 e consolidou sua identidade musical: a mescla de gêneros. Como artista, era defensor da liberdade criativa.

Além de suas músicas próprias, também interpretava canções de Lupicínio Rodrigues e Ismael Silva em suas apresentações. Uma de suas últimas obras foi Besta Fera, álbum lançado em 2019.

Passagem recente por Porto Alegre

No dia 5 de outubro deste ano, Macalé se apresentou no Farol Santander. O show no Centro Histórico de Porto Alegre fez parte da mostra de shows e espetáculos Miac.

"Alô, Porto Alegre! Se preparem para a chegada do professor", escreveu em suas redes sociais antes da apresentação.

Músico tinha show marcado

Jards iria se apresentar em 4 de dezembro no Galpão Ladeira das Artes, no Rio, e no dia 11, no Circo Voador, como convidado da banda de afrobeat carioca Abayomy Afrobeat, ao lado de Ney Matogrosso.

Amigos lamentam morte

Amigos, colegas e personalidades da classe artística lamentaram a morte do cantor e músico Jards Macalé. Um dos primeiros a lamentar a partida do músico foi Caetano Veloso. Ele publicou, em suas redes sociais, imagens ao lado do amigo, que foi diretor musical do disco Transa (1972) e teve papel importante na formação artística de Caetano e de sua irmã, Maria Bethânia.

"Sem Macalé não haveria Transa. Estou chorando porque ele morreu hoje segunda-feira. Foi meu primeiro amigo carioca da música. Antes de Bethânia imaginar que seria chamada para o Opinião, Alvaro Guimarães, diretor teatral baiano, me trouxe ao Rio para montar e mixar o curta para o qual eu tinha feito a trilha. Fui parar na casa de Macalé. E ele tocou violão. Me encantei. Ele tocou com Beta, lançou composições, chamei-o para Londres e: Transa. Na volta, ele e eu seguimos na música. Que a música siga mantendo a essência desse ipanemense amado. Beijo carinhoso para Rejane", escreveu.

Bethânia também prestou homenagem a Macalé nas redes sociais, com uma imagem dos dois na juventude: "Meu amor, meu amigo. Fará muita falta neste mundo", escreveu ela.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma homenagem ao artista em suas redes sociais.

"Jards Macalé dizia que o amor é um gesto político. E que em tempos de ódio e de intrigas como os que vivemos recentemente, pouca gente falava do amor, e por isso era tão importante cantá-lo. Essa visão de mundo me aproximou de Jards: política e amor devem andar juntos. Não podem ser separados".

Lula ainda disse que os dois estiveram juntos na luta pela redemocratização e disse que ele "fez história como cantor e compositor de algumas das músicas mais brilhantes de nossa MPB".

O ator Matheus Nachtergaele republicou o post que comunicava a partida do cantor e lamentou. "Meu amigo, Macalé... Em Deuses."

Chico Chico, cantor e filho de Cássia Eller, resgatou imagens ao lado de Macalé nos stories do Instagram e publicou imagens de discos do músico em seu perfil: "Fala, Macal", escreveu.

O ator Caio Manhente compartilhou um story ao som Sem Essa, canção de 1970, e registrou. "Jards Macalé foi um dos maiores da história da nossa música, muito pouco reconhecido. Essa música especialmente faz parte da trilha sonora da minha vida. Nem sei quantas dezenas de vezes me emocionei com ela. Perdemos mais um mestre."

Já o cantor Chico César lembrou uma publicação feita quando Macalé completou 80 anos. "Que sorte termos um artista tão inquieto atravessando nosso tempo e criando", escreveu, na ocasião. "Obrigado, mestre irmão", escreveu nesta terça, ao lamentar a morte do amigo. Ele também marcou a mulher de Macalé, Rejane, e disse: "Estamos aqui e te abraçamos."

O apresentador Serginho Groisman disse que Macalé foi "um de seus heróis na MPB":