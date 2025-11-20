Morre, aos 74 anos, o violonista André Geraissati, referência da música instrumental no Brasil

Violonista André Geraissati morreu nesta quarta-feira (19), aos 74 anos, em São Paulo. Sian Sene / Divulgação

Importante nome da música instrumental brasileira, o violonista André Geraissati morreu nesta quarta-feira (19), aos 74 anos, em São Paulo, de causa não revelada.

A informação foi confirmada pelo filho Gabriel Geraissati em publicação no Instagram na qual agradeceu o carinho de todos: "Meu pai foi um violonista único, um artista que tocou muitas vidas — e um pai de coração generoso e amor imenso".

Geraissati integrou o Grupo D'Alma, que participou de importantes festivais de jazz ao redor do mundo entre 1979 e 1985. Em 1982, lançou seu primeiro disco, Entre Duas Palavras, que teve participação de Egberto Gismonti — músico com quem dividiu o palco nas turnês Fantasia e Cidade Coração, entre 1982 e 1985, conforme informações do g1.

Improvisação e sensibilidade

Em carreira solo, Geraissati lançou discos que exploram texturas sonoras sofisticadas, improvisação e forte sensibilidade melódica, consolidando-se como um dos nomes mais originais do violão no Brasil.

Um de seus trabalhos de maior repercussão foi Brazilian Images, de 1989, gravado ao lado do flautista norte-americano Paul Horn.

Fundou, em 1992, o selo independente Tom Brasil, a partir de uma iniciativa cultural, o Projeto Banco do Brasil Musical, em prol da música instrumental no país.

Esteve presente em grandes festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, o Paris Jazz Festival e o Montreal Jazz Festival. Ao longo da carreira, também colaborou com nomes como Hermeto Pascoal, Arthur Moreira Lima e Wagner Tiso.