Morre, aos 74 anos, o violonista André Geraissati, referência da música instrumental no Brasil

Músico foi integrante do Grupo D'Alma e seguiu em carreira solo, participando de festivais de jazz e fazendo parcerias com grandes nomes

Zero Hora

Estadão Conteúdo

