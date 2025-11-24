Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Jimmy Cliff no vídeo da canção "Human Touch". Músico morreu aos 81 anos. YouTube@jimmycliff5770 / Reprodução

O cantor jamaicano Jimmy Cliff, lenda do reggae, morreu aos 81 anos nesta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela esposa dele, Latifa, em uma publicação no perfil oficial dele no Instagram. Segundo ela, a causa da morte teria sido uma convulsão seguida de uma pneumonia.

"É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu em decorrência de uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e de trabalho que compartilharam sua jornada com ele", diz trecho da publicação.

Entre as suas músicas mais famosas está Reggae Night. Cliff também interpretou a canção I Can See Clearly Now, tema do filme Jamaica Abaixo de Zero (1993). Ele deixa a esposa e os filhos Lilty e Aken.