Impugnação de avaliadores altera 18 das 22 canções selecionadas para a Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria

Foi divulgada uma nova lista de músicas selecionadas para as fases local e geral da 32ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria. A mudança na listagem acontece por conta de inconsistências nas notas atribuídas pelos jurados.
As notas deveriam ser entre 5 e 10 pontos, conforme decisão da comissão julgadora. Porém, dois dos cinco jurados avaliaram algumas canções com notas de 0 a 4,9. Com isso, na soma, as canções tiveram notas discrepantes das demais. Foi solicitado para que os avaliadores retificassem as notas, mas como eles optaram por manter o que tinham feito, a coordenação do festival decidiu impugnar as avaliações feitas pelos dois.
Com as mudanças, a lista oficial de selecionadas na fase geral não contém mais nenhuma das canções divulgadas ainda na primeira listagem, da terça-feira da semana passada, dia 11. Ainda durante a semana, foi divulgada uma segunda relação, posto que três autores pediram para que fossem retirados da competição. Apenas uma canção da segunda listagem, com as cinco avaliações, se manteve na terceira, já com apenas três jurados.
Já na etapa local, somente uma canção da primeira listagem permaneceu na última.
Neste ano, a Tertúlia Musical Nativista será de 28 a 30 de novembro, na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria. O evento é um dos maiores e segundo mais antigo do Estado, sendo lembrando por clássicos que nasceram em seu palco, como o Canto Alegretense.
Assim como nos últimos anos, o festival será dividido em três fases: Local, Geral e Final. Na Etapa Local, pelo menos um autor e o intérprete precisam ser de Santa Maria. Na Geral, podem participar artistas de qualquer nacionalidade. Quatro músicas da fase Local e oito da Geral seguem para a Final, totalizando 12 apresentações. Cada música classificada na triagem recebe R$ 5 mil.
Entre os destaques desta edição estão os shows de Cristiano Quevedo, Márcio Correia e César Oliveira & Rogério Melo. A premiação inclui o Troféu Minuano e R$ 4 mil para o primeiro lugar, além de prêmios para Melhor Letra, Intérprete, Instrumentista, Arranjo e categorias especiais, como Melhor Tema Campeiro e Melhor Tema sobre Santa Maria.
Novos selecionados para a fase geral
1 - Dá voltas
- Gênero Musical: Valsa
- Letra: Leonardo Quadros
- Melodia: Guilherme Castilhos
2 - Vertente, água de rio
- Gênero Musical: Aire De Chacarera
- Letra: Igor Mastroiano
- Melodia: Fábio Peralta
3 - O Fantasma da milonga
- Gênero Musical: Milonga Progressiva
- Letra: Mano Costa
- Melodia: Mano Costa
4 - Fiesta en las alturas
- Gênero Musical: Milonga / Candombe
- Letra: Tasso Canaparro
- Melodia: Tasso Canaparro
5 - Renascer querência
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Caco Teixeira (Valério Antônio Teixeira De Souza)
- Melodia: Giuliano Lanes De Almeida E Silvio Teixeira Da Costa
6 - La vem a comparsa
- Gênero Musical: Rancheira
- Letra: Marcio Oliveira E Evandro Rodrigues Da Silva
- Melodia: Marcio Correia
7 - Maria
- Gênero Musical: Aire De Chacarera
- Letra: Cesar Gomes
- Melodia: Cesar Gomes
8 - E deu bochincho
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Roberto Huerta
- Melodia: Volmir Coelho
9 - Pra ser luz
- Gênero Musical: Canção
- Letra: Marco Soares
- Melodia: Nelcy Vargas
10 - Milongas de toda crina
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Mario Amaral
- Melodia: Mario Amaral
11 - Escondida
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Rafael Miranda Machado
- Melodia: Luciano Reis Fagundes
12 - Muito além da visão
- Gênero Musical: Chacareira
- Letra: Jairo Martins E Carlos Omar Villela Gomes
- Melodia: Emerson Martins
Novos selecionados para a fase local
1 - Em cada cavalete
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Rafael Ovídeo, Pirisca Grecco E Pedro Ribas
- Melodia: Rafael Ovídeo, Pirisca Grecco E Pedro Ribas
2 - Quando eu choro por ti!
- Gênero Musical: Canção
- Letra: Paulo Ricardo Costa
- Melodia: Arison Martins
3 - Esconderijo
- Gênero Musical: Chamamé
- Letra: Nandico Saldanha
- Melodia: Erick Corrêa
4 - Depois do apito do trem
- Gênero Musical: Chamamé
- Letra: Salvador Lamberty
- Melodia: Pedro Mauro Raskopf E Rodrigo Raskopf
5 - Ao Centro, ao Sul
- Gênero Musical: Compasso Taipero
- Letra: Robson Thomas Ribeiro
- Melodia: João Vitor Cembranel
6 - Raiz, fruto e semente
- Gênero Musical: Chamamé
- Letra: Luciano Rozalino, Alex Brondani E Gilson Parodes
- Melodia: Halber Lopes e Adams Cezar
7 - Herança Bendita
- Gênero Musical: Chamame
- Letra: Alcides Henrique Zappe
- Melodia: Fabio Henrique Zappe
8 - Santa Maria canto em prece
- Gênero Musical: Valsa
- Letra: Sergio Rosa
- Melodia: Sergio Rosa
9 - Evoluir
- Gênero Musical: Chamamé
- Letra: José Matos E Piero Ereno
- Melodia: Diogo Matos E Piero Ereno
10 - O cusco e a carreta
- Gênero Musical: Milonga
- Letra: Gerson Goulart
- Melodia: Gerson Goulart