Impugnação de avaliadores altera 18 das 22 canções selecionadas para a Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria

Tertúlia Nativista costuma ocorrer na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria. Divulgação / PMSM

Foi divulgada uma nova lista de músicas selecionadas para as fases local e geral da 32ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria. A mudança na listagem acontece por conta de inconsistências nas notas atribuídas pelos jurados.

As notas deveriam ser entre 5 e 10 pontos, conforme decisão da comissão julgadora. Porém, dois dos cinco jurados avaliaram algumas canções com notas de 0 a 4,9. Com isso, na soma, as canções tiveram notas discrepantes das demais. Foi solicitado para que os avaliadores retificassem as notas, mas como eles optaram por manter o que tinham feito, a coordenação do festival decidiu impugnar as avaliações feitas pelos dois.

Com as mudanças, a lista oficial de selecionadas na fase geral não contém mais nenhuma das canções divulgadas ainda na primeira listagem, da terça-feira da semana passada, dia 11. Ainda durante a semana, foi divulgada uma segunda relação, posto que três autores pediram para que fossem retirados da competição. Apenas uma canção da segunda listagem, com as cinco avaliações, se manteve na terceira, já com apenas três jurados.

Já na etapa local, somente uma canção da primeira listagem permaneceu na última.

Neste ano, a Tertúlia Musical Nativista será de 28 a 30 de novembro, na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria. O evento é um dos maiores e segundo mais antigo do Estado, sendo lembrando por clássicos que nasceram em seu palco, como o Canto Alegretense.

Assim como nos últimos anos, o festival será dividido em três fases: Local, Geral e Final. Na Etapa Local, pelo menos um autor e o intérprete precisam ser de Santa Maria. Na Geral, podem participar artistas de qualquer nacionalidade. Quatro músicas da fase Local e oito da Geral seguem para a Final, totalizando 12 apresentações. Cada música classificada na triagem recebe R$ 5 mil.

Entre os destaques desta edição estão os shows de Cristiano Quevedo, Márcio Correia e César Oliveira & Rogério Melo. A premiação inclui o Troféu Minuano e R$ 4 mil para o primeiro lugar, além de prêmios para Melhor Letra, Intérprete, Instrumentista, Arranjo e categorias especiais, como Melhor Tema Campeiro e Melhor Tema sobre Santa Maria.

Novos selecionados para a fase geral

1 - Dá voltas

Gênero Musical: Valsa

Letra: Leonardo Quadros

Melodia: Guilherme Castilhos

2 - Vertente, água de rio

Gênero Musical: Aire De Chacarera

Letra: Igor Mastroiano

Melodia: Fábio Peralta

3 - O Fantasma da milonga

Gênero Musical: Milonga Progressiva

Letra: Mano Costa

Melodia: Mano Costa

4 - Fiesta en las alturas

Gênero Musical: Milonga / Candombe

Letra: Tasso Canaparro

Melodia: Tasso Canaparro

5 - Renascer querência

Gênero Musical: Milonga

Letra: Caco Teixeira (Valério Antônio Teixeira De Souza)

Melodia: Giuliano Lanes De Almeida E Silvio Teixeira Da Costa

6 - La vem a comparsa

Gênero Musical: Rancheira

Letra: Marcio Oliveira E Evandro Rodrigues Da Silva

Melodia: Marcio Correia

7 - Maria

Gênero Musical: Aire De Chacarera

Letra: Cesar Gomes

Melodia: Cesar Gomes

8 - E deu bochincho

Gênero Musical: Milonga

Letra: Roberto Huerta

Melodia: Volmir Coelho

9 - Pra ser luz

Gênero Musical: Canção

Letra: Marco Soares

Melodia: Nelcy Vargas

10 - Milongas de toda crina

Gênero Musical: Milonga

Letra: Mario Amaral

Melodia: Mario Amaral

11 - Escondida

Gênero Musical: Milonga

Letra: Rafael Miranda Machado

Melodia: Luciano Reis Fagundes

12 - Muito além da visão

Gênero Musical: Chacareira

Letra: Jairo Martins E Carlos Omar Villela Gomes

Melodia: Emerson Martins

Novos selecionados para a fase local

1 - Em cada cavalete

Gênero Musical: Milonga

Letra: Rafael Ovídeo, Pirisca Grecco E Pedro Ribas

Melodia: Rafael Ovídeo, Pirisca Grecco E Pedro Ribas

2 - Quando eu choro por ti!

Gênero Musical: Canção

Letra: Paulo Ricardo Costa

Melodia: Arison Martins

3 - Esconderijo

Gênero Musical: Chamamé

Letra: Nandico Saldanha

Melodia: Erick Corrêa

4 - Depois do apito do trem

Gênero Musical: Chamamé

Letra: Salvador Lamberty

Melodia: Pedro Mauro Raskopf E Rodrigo Raskopf

5 - Ao Centro, ao Sul

Gênero Musical: Compasso Taipero

Letra: Robson Thomas Ribeiro

Melodia: João Vitor Cembranel

6 - Raiz, fruto e semente

Gênero Musical: Chamamé

Letra: Luciano Rozalino, Alex Brondani E Gilson Parodes

Melodia: Halber Lopes e Adams Cezar

7 - Herança Bendita

Gênero Musical: Chamame

Letra: Alcides Henrique Zappe

Melodia: Fabio Henrique Zappe

8 - Santa Maria canto em prece

Gênero Musical: Valsa

Letra: Sergio Rosa

Melodia: Sergio Rosa

9 - Evoluir

Gênero Musical: Chamamé

Letra: José Matos E Piero Ereno

Melodia: Diogo Matos E Piero Ereno

10 - O cusco e a carreta