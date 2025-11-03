"Gênio amado" e "grande inspiração": famosos lamentam a morte de Lô Borges

Lô Borges é um dos autores do álbum Clube da Esquina, de 1972. João Diniz / Divulgação

"O Brasil perde um de seus artistas mais geniais". Assim Milton Nascimento homenageou seu parceiro musical, o cantor e compositor Lô Borges, que faleceu no domingo (2) aos 73 anos. Outros músicos e famosos como a jornalista Sandra Annenberg também utilizaram as redes sociais para se despedir do artista.

Um dos autores do álbum Clube da Esquina (1972) e de canções como O Trem Azul e Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, ao lado de Milton Nascimento, Lô Borges foi vítima de complicações de um intoxicação medicamentosa. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte (MG) desde 17 de outubro.

Para o cantor Flávio Venturini, Lô Borges "foi sempre uma grande inspiração". Já a jornalista Sandra Annenberg destaca que o músico é autor das composições da sua vida.

Veja a repercussão da morte de Lô Borges entre os famosos

Milton Nascimento

"Lô Borges foi – e sempre será – uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina.

Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", escreveu no Instagram

Flávio Venturini

"Luto! Lô foi sempre uma grande inspiração para mim! Perder sua presença e a luz de suas canções será uma grande dor, mesmo com a certeza de que elas serão eternas! Querido Lô descanse em paz e obrigado por tudo", publicou.

Sandra Annenberg

"Triste demais… As composições da minha vida… Descanse em paz Lô Borges", escreveu.

Rogério Flausino

"R.I.P LÔ BORGES. Nossos mais profundos sentimentos pela partida do nosso querido mestre. Um forte abraço a todos da família Borges, bem como a aos inúmeros fãs e amigos desse nosso grande ídolo… musica, poesia e inspiração. Viva o eterno Lô Borges, obrigado por tudo", destacou.

Roberta Campos

"Descanse em paz, nosso gênio amado! Que dia triste! Um abraço a toda família Borges!"

Luiz Thunderbird

"A semana começa bem triste. Perdemos Lô Borges."

Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte

"Porque se chamavam homens / Também se chamavam sonhos / E sonhos não envelhecem". Lô Borges se foi. Sua música e sua obra artística ficarão eternamente nas esquinas de nossa mente. Meus sentimentos a toda família Borges, aos amigos e aos fãs desse grande artista.

Paula Santoro

"Querido e genial Lô Borges, vá em paz. Que os anjos te recebam com todo carinho que você nos deu com sua pessoa e sua obra gigante! Essa notícia bateu muito fundo no meu coração porque, além de ser meu ídolo a vida toda, ainda tive o prazer, a honra de dividir palco com você algumas vezes. Você foi a trilha sonora da minha vida e sempre será! Você é eterno! Obrigada por tanto! Te amo!"