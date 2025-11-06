Millencolin (acima) e Pennywise serão atrações no festival We Are One Tour, em Porto Alegre. Millencolin e Richard Podgurski Jr / Divulgação

Duas bandas históricas do hardcore melódico voltarão a Porto Alegre: os californianos Pennywise e os suecos do Millencolin serão atrações do festival We Are One Tour. O evento está previsto para 24 de março de 2026, no URB Stage (Rua Beirute, 45, Navegantes).

Além deles, Mute (Canadá) e The Mönic (São Paulo) também estão confirmados no festival. Depois da capital gaúcha, o festival segue para Florianópolis, em Santa Catarina, em 25 de março; Curitiba, Paraná, em 27; São Paulo, em 28; e Rio de Janeiro, em 29.

Os ingressos do terceiro lote custam a partir de R$ 300 (meia-entrada ou com 1 kg de alimento) e estão disponíveis neste link.

Realizado pela Solid Music Entertainment, o We Are One Tour retorna à capital gaúcha após a edição de 2024, quando os grupos Face To Face e A Wilhelm Scream se apresentaram no Opinião.

Formado em 1988 em Hermosa Beach, Califórnia, o Pennywise não se apresenta em Porto Alegre desde 2015. A banda, composta por Jim Lindberg (vocal), Fletcher Dragge (guitarra), Byron McMackin (bateria) e Randy Bradbury (baixo), é conhecida pela velocidade nos riffs e bateria, aliada a linhas melódicas – presentes em clássicos como Bro Hymn, Same Old Story, Wouldn't It Be Nice e Peaceful Day.

O Millencolin, por sua vez, esteve na Capital pela última vez em 2023, no mesmo local e festival. Criado em Örebro, Suécia, em 1992, o grupo é formado por Nikola Sarcevic (vocal e baixo), Mathias Färm (guitarra), Erik Ohlsson (guitarra) e Fredrik Larzon (bateria).