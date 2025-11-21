Música

O sentimento não muda
Documentário celebra os 30 verões repletos de memórias do Planeta Atlântida

Produção será lançada neste sábado na ATL TV, canal do YouTube da Atlântida; série contará com quatro episódios, intercalando imagens históricas com depoimentos de artistas e quem esteve envolvido na criação do festival

Carlos Redel

