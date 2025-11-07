Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026

O Brasil estará no palco do Grammy 2026, que ocorre no dia 1º de fevereiro, em Los Angeles. Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados na categoria Melhor Álbum de Música Global.
Os irmãos e artistas brasileiros receberam a indicação por Caetano e Bethânia Ao Vivo, álbum com 42 músicas exibidas em 33 faixas, lançado em 26 de maio. A gravação é resultado de shows da dupla entre 2024 e 2025, por todo o Brasil, para relembrar a obra de 1978.
Caetano e Bethânia concorrem com cinco estrangeiros na categoria:
- No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy
- Sounds Of Kumbha, do indiano Siddhant Bhatia
- Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N'Dour
- Mind Explosion, da banda de jazz Shakti
- Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana
O principal prêmio da música também divulgou nesta sexta-feira (7) os indicados nas demais 95 categorias.
Veja os indicados nas principais categorias
Álbum do Ano
- Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
- Mayhem - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- Mutt - Leon Thomas
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do Ano
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- Wildflower - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Luther - Kendrick Lamar e SZA
- The Subway - Chappell Roan
- Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do Ano
- Golden - KPop Demon Hunters
- Luther - Kendrick Lamar, SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Wildflower - Billie Eilish
- Dtmf - Bad Bunny
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
Artista Revelação
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor Álbum de Música Urbana
- Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Mixteip - J Balvin
- Ferxxo Vol x: Sagrado - Feid
- Naiki - Nicki Nicole
- EUB Deluxe - Trueno
- Sinfonico (En Vivo) - Yandel
Melhor Álbum de R&B
- Beloved - Giveon
- Why Not More? - Coco Jones
- The Crown - Ledisi
- Escape Room - Teyana Taylor
- Mutt - Leon Thomas
Melhor Álbum de Rap
- Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious - GloRilla
- God Does Like Ugly - JID
- GNX - Kendrick Lamar
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Melhor Álbum de Rock
- private music - Deftones
- I Quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- Never Enough - Turnstile
- Idols - Yungblud
Melhor Álbum de Pop Vocal
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Something Beautiful - Miley Cyrus
- Mayhem - Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Melhor Performance Pop Solo Vocal
- Daisies - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Música para mídia visual
- As Alive As You Need Me To Be - Trent Reznor & Atticus Ross - Tron: Ares
- Golden - KPop Demon Hunters
- I Lied to you - Sinners
- Never Too Late - Elton John e Brandi Carlile - Elton John: Never Too Late
Melhor Álbum de Country Tradicional
- Dollar a Day - Charley Crockett
- American Romance - Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
- Hard Headed Woman - Margo Price
- Ain't In It For My Health - Zach Top
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
- Patterns - Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter - Tyler Childers
- Evangeline vs. The Machine - Eric Church
- Beautifully Broken - Jelly Roll
- Postcard From Texas - Miranda Lambert
Produtor do ano, não-clássico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor do ano, não-clássico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz