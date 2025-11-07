O grupo australiano também passará por Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) antes de encerrar a fase latino-americana da turnê. AC/DC / Divulgação

Após mais de 15 anos longe do público brasileiro, o AC/DC retornará ao país com três apresentações em São Paulo em 2026. As datas marcam a etapa latino-americana da turnê Power Up e incluem show no dia 24 de fevereiro e duas datas extras em 28 do mesmo mês e 4 de março, todos no estádio MorumBIS.

A nova data, anunciada nesta semana, foi adicionada após o esgotamento dos ingressos da primeira apresentação. A venda para os shows extras já está aberta no site da Ticketmaster Brasil.

O grupo australiano também passará por Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) antes de encerrar a perna latino-americana da turnê.

Quais as datas dos shows no AC/DC na América Latina

Os shows nos países da América Latina serão realizados em:

24/02, 28/02 e 04/03: São Paulo, Brasil (MorumBIS)

11/03: Santiago, Chile

23/03: Buenos Aires, Argentina

07/04: Cidade do México, México

A banda The Pretty Reckless, liderada pela cantora Taylor Momsen, será a responsável pela abertura dos shows em todas as cidades.

Como comprar ingressos para o show do AC/DC

Os ingressos estão disponíveis no site www.ticketmaster.com.br.

Os valores variam conforme o setor:

Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia)

Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia)

Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia)

: R$ 1.490 (R$ 745 meia) Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e parcelado em até 10 vezes, com cobrança de taxa de conveniência.

Serviço

O quê: AC/DC – Power Up Tour 2026

Estádio MorumBIS, São Paulo

24, 28 de fevereiro e 4 de março de 2026

The Pretty Reckless

Ticketmaster Brasil

Retorno ao Brasil

Será a quarta passagem do AC/DC pelo país. A estreia ocorreu no Rock in Rio de 1985, seguida pela turnê Ballbreaker, em 1996, com shows em São Paulo e Curitiba. A terceira e mais recente visita aconteceu em 2009, durante a turnê Black Ice, também na capital paulista.