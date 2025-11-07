Após mais de 15 anos longe do público brasileiro, o AC/DC retornará ao país com três apresentações em São Paulo em 2026. As datas marcam a etapa latino-americana da turnê Power Up e incluem show no dia 24 de fevereiro e duas datas extras em 28 do mesmo mês e 4 de março, todos no estádio MorumBIS.
A nova data, anunciada nesta semana, foi adicionada após o esgotamento dos ingressos da primeira apresentação. A venda para os shows extras já está aberta no site da Ticketmaster Brasil.
O grupo australiano também passará por Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) antes de encerrar a perna latino-americana da turnê.
Quais as datas dos shows no AC/DC na América Latina
Os shows nos países da América Latina serão realizados em:
- 24/02, 28/02 e 04/03: São Paulo, Brasil (MorumBIS)
- 11/03: Santiago, Chile
- 23/03: Buenos Aires, Argentina
- 07/04: Cidade do México, México
A banda The Pretty Reckless, liderada pela cantora Taylor Momsen, será a responsável pela abertura dos shows em todas as cidades.
Como comprar ingressos para o show do AC/DC
Os ingressos estão disponíveis no site www.ticketmaster.com.br.
Os valores variam conforme o setor:
- Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia)
- Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia)
- Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia)
- Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)
O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e parcelado em até 10 vezes, com cobrança de taxa de conveniência.
Serviço
- O quê: AC/DC – Power Up Tour 2026
- Onde: Estádio MorumBIS, São Paulo
- Quando: 24, 28 de fevereiro e 4 de março de 2026
- Abertura: The Pretty Reckless
- Vendas: Ticketmaster Brasil
Retorno ao Brasil
Será a quarta passagem do AC/DC pelo país. A estreia ocorreu no Rock in Rio de 1985, seguida pela turnê Ballbreaker, em 1996, com shows em São Paulo e Curitiba. A terceira e mais recente visita aconteceu em 2009, durante a turnê Black Ice, também na capital paulista.
Atualmente, a formação conta com Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra solo), Stevie Young (guitarra base) e os músicos de turnê Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria). A turnê Power Up marca o reencontro da banda com os fãs após um hiato e a retomada das apresentações em estádios na América Latina.