AC/DC anuncia show no Brasil em 2026

A banda de rock australiana AC/DC anunciou nesta segunda-feira (3) que se apresentará no Brasil em fevereiro de 2026 no estádio do Morumbis, em São Paulo (SP). O grupo é famoso por canções como Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck e Hells Bells.
A venda de ingressos para o show, programado para o dia 24 de fevereiro, começa na próxima sexta-feira (7). A apresentação faz parte da Power Up Tour. Além do Brasil, a turnê passará por outros país da América do Sul, como Chile e Argentina.
O AC/DC tem na formação atual o guitarrista Angus Young, o vocalista Brian Johnson, Stevie Young (guitarra base), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria). A banda não vem ao Brasil desde 2009.