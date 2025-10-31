Planeta Atlântida é o evento mais aguardado do verão gaúcho. Nani ArtClub / Divulgação

A venda de ingressos para o Planeta Atlântida 2026 começa nesta segunda-feira (3), a partir das 10h. O festival ocorre nos dias 30 e 31 de janeiro, na Saba, em Atlântida, em edição que celebra 30 anos de história.

Os pontos de venda exclusivos são o site do Planeta Atlântida e as Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Os ingressos custam a partir de R$ 250, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros – clientes com cartão de crédito Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes.

As modalidades disponíveis serão inteira, meia-entrada e solidário para setores Arena e Camarote. Quem comprar o ingresso solidário, além de garantir seu lugar no festival com 40% de desconto, contribui com instituições selecionadas pelo braço social do Grupo RBS.

Os planetários também poderão optar pelos espaços Premium e Rooftop Open Bar, ambos exclusivos para maiores de 18 anos. Pensado para quem prioriza o conforto e a praticidade, o setor Rooftop Open Bar oferece uma experiência exclusiva dentro da Arena, com acesso a uma área especial com vista para o Palco Planeta e bebidas liberadas durante todo o festival. Já o Premium é um espaço exclusivo dentro do Camarote, com curadoria Destemperados — ideal para quem quer curtir o festival com open bar e open food, além de espaço privilegiado em frente ao Palco Planeta.

O evento respeita a classificação etária. Menores de 14 anos não poderão entrar, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

