Tiny Desk chega ao Brasil: conheça o formato musical que virou fenômeno pop

Mac Miller protagonizou um dos Tiny Desk mais assistidos do Youtube. Youtube / Reprodução

Na próxima terça-feira (7), o Tiny Desk Concert irá estrear a sua versão brasileira do projeto musical intimista, da rede americana de emissoras de rádio NPR (National Public Radio). As apresentações serão realizadas ao vivo no escritório do Google, em São Paulo, e com direito a plateia.

O Tiny Desk Brasil conta com a liderança da Anonymous Content Brazil, responsável pelo licenciamento do projeto, e do YouTube Brasil, que fará a distribuição do conteúdo. Os nomes dos artistas, porém, ainda não foram divulgados.

Essa será a terceira edição do Tiny Desk fora dos Estados Unidos, que já lançou versões no Japão e na Coreia do Sul. A previsão da NPR é de que a versão brasileira tenha duas temporadas de cinco episódios cada.

O que é o Tiny Desk?

Uma sala de escritório, uma estante com muitos objetos, uma mesa de trabalho e músicos atrás dela. Esse costuma ser o cenário padrão do Tiny Desk Concert.

Criado em 2008, o Tiny Desk acumula mais de 4 bilhões de visualizações no canal de YouTube da NPR Music, onde é disponibilizado. O sucesso de audiência fez do projeto um espaço para diversos artistas mostrarem suas principais canções ao vivo.

Já são mais de mil "shows" gravados ao vivo atrás de uma pequena mesa de escritório, que oferece performances mais intimistas. Artistas internacionais, como Dua Lipa, USHER, Billie Eilish, Harry Styles e BTS, e nacionais, como Milton Nascimento e Liniker, já fizeram suas apresentações no Tiny Desk.

As regras são simples e as mesmas desde o início do projeto: equipamentos que amplificam som ou voz não são permitidos. E todos os artistas devem caber atrás da mesa de escritório na sede da NPR, em Washington.

Como tudo começou

Em 2008, a artista Laura Gibson foi convidada a cantar num bar em Austin, no Texas, mas o show foi arruinado devido à presença de pessoas barulhentas e que não tinham interesse em ouvir músicas ao vivo.

Conforme o jornal americano AP News, Bob Boilen, diretor do principal programa da NPR, e o editor musical da NPR, Stephen Thompson, estavam presentes naquele bar e convidaram Laura para tocar na sede da empresa. Sua apresentação foi filmada e publicada no site da NPR.