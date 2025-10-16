Show aberto ao público marca lançamento do Planeta Atlântida 2026

Ebony, WIU e Syon Trio serão as atrações do evento de lançamento do Planeta Atlântida 2026. Divulgação

O Planeta Atlântida dá início às comemorações de seus 30 anos com uma programação especial de lançamento na próxima quarta-feira (22), na Rua da Cultura, no campus da PUCRS, em Porto Alegre. WIU, Ebony e Syon Trio serão as atrações de um show aberto ao público e, na mesma noite, haverá um evento para convidados na ATL House.

Com apresentação da comunicadora Babi Bitencourt, as celebrações de lançamento do Planeta começam às 17h30min quando sobem ao palco os gaúchos do Syon Trio. O grupo formado pelos caxienses Henrique Moré, Gabriel Castilhos e Liruan Corteletti já conquistou o país com seus remixes de sucessos do funk nacional.

Às 18h, quem animará o público é a rapper carioca Ebony, destaque na cena hip-hop nacional que lançou seu terceiro trabalho de estúdio em maio deste ano.

Conhecido como "o último romântico do trap", o cearense WIU, um dos grandes nomes nacionais do estilo musical, encerra o fim de tarde mostrando toda a sua versatilidade — o artista junta à batida incisiva do trap incursões por ritmos como o forró, o arrocha e o reggae.

A partir das 19h, uma celebração exclusiva para convidados e parceiros de mercado ocorrerá na ATL House, também no campus da PUCRS. Diretor artístico das rádios Atlântida e 102.3, Alexandre Fetter será o anfitrião da noite. Na ocasião, será exibida em primeira mão a campanha publicitária desta edição.

As datas do Planeta Atlântida 2026 serão anunciadas no mesmo dia, no Pretinho Básico das 18h, e também por Babi Bitencourt no encerramento dos shows.

O festival Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group.

O Planeta

Planeta Atlântida 2025 reuniu mais de 80 mil pessoas. Nani ArtClub / Divulgação

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que se repete há 28 edições.

Serviço