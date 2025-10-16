Música

Aquece para o festival
Notícia

Show aberto ao público marca lançamento do Planeta Atlântida 2026

Evento em celebração aos 30 anos do festival terá apresentações de WIU, Ebony e Syon Trio na Rua da Cultura da PUCRS e celebração exclusiva para convidados na ATL House

Zero Hora

