Rodolfo Abrantes, ex-vocalista dos Raimundos, fala sobre nova fase musical: "Estou fazendo algo que realmente bate forte no meu coração"

Rodolfo se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Centro de Eventos AMRIGS. Reprodução / Facebook / @orodolfoabrantes

Em passagem pelo Rio Grande do Sul, Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, participou do Timeline, programa da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (3), para falar sobre sua trajetória e os shows da Microfonia Tour, que fará em Porto Alegre e Caxias do Sul neste fim de semana.

Na Capital, Rodolfo se apresenta no Teatro Centro de Eventos AMRIGS nesta sexta-feira, às 19h. Ingressos estão disponíveis neste link. Em Caxias do Sul, o show ocorre neste sábado (4), no UCS Teatro, com ingressos à venda online.

— É legal lembrar que, como os shows são em teatros, os pais podem levar seus filhos — destaca.

Conhecido por sua postura contestadora nos anos 1990, Rodolfo falou sobre os desafios de abandonar o estrelato e se conectar com um público mais específico, mas também mais engajado. Segundo ele, o processo de mudança foi acompanhado de uma sensação de plenitude:

— Não penso que perdi a fama, eu deixei ela. Hoje me comunico com um nicho mais específico, mas sinto que esse público busca algo mais profundo. A tranquilidade veio ao perceber que estou fazendo algo que realmente bate forte no meu coração.

O cantor destacou que a "arte tem o poder de mostrar beleza e luz" e que busca, por meio da música, fazer a diferença na vida das pessoas:

— Ser compositor e músico é uma dádiva, e acredito que não há nada mais belo do que aquilo que é puro e leve. Quando alguém me diz “tua música me ajudou”, sinto que alcancei meu propósito.

Assista à entrevista na íntegra