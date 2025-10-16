Rap in Cena retorna com edição mais compacta e nomes que vão de Djonga a Duquesa

Djonga (esq.) e Duquesa são destaques no line-upe do Rap in Cena 2025. Coniiin / Bella Cardoso / Divulgação

O Rap in Cena completou sua primeira década de existência no ano passado, trazendo para Porto Alegre grandes nomes da cena nacional e atrações gringas, como o cantor Ja Rule. A edição de 2025, porém, será ligeiramente diferente: haverá redução de palcos, sendo uma espécie de laboratório para entender o público e, assim, projetar o futuro do evento.

O evento que celebra a cultura hip-hop seguirá ocorrendo em dois dias — no sábado (18) e no domingo (19) — e no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia. Permanecem na programação a Vila Olímpica, as batalhas de MCs, as apresentações de breaking, as intervenções artísticas e a feira de multiempreendedorismo, bem como a venda de ingressos solidários, com arrecadação de alimentos para instituições de caridade, e a doação de 6 mil ingressos para entidades culturais e projetos sociais da cidade.

E, claro, mesmo com as mudanças, artistas de destaque no Brasil seguem marcando presença – com ênfase para o trap, subgênero do rap que utiliza batidas mais pesadas e sintetizadores. Entre os nomes confirmados nesta edição, estão Djonga, Orochi, Tasha e Tracie, BK, TZ da Coronel, Duquesa, Cabelinho e Poze do Rodo.

Agradar o público

De acordo com o idealizador do Rap in Cena, Keni Martins, as mudanças na formatação do espetáculo são estratégicas para agradar aos participantes, que reclamavam de apresentações ocorrendo simultaneamente durante o evento. Assim, os artistas estarão apenas no palco principal – os dois espaços alternativos, um na parte interna e outro ao lado da Casa do Gaúcho, não serão montados nesta edição.

— A gente vinha recebendo muito feedback reclamando da dispersão, com o público bem descontente em alguns momentos por não conseguir acompanhar dois artistas que eles queriam, porque estavam em palcos diferentes, ao mesmo tempo. Então, resolvemos fazer essa redução, deixando o evento mais compacto e, assim, entender como vai ser — afirma Keni.

Contando os convidados e as duplas, o Rap in Cena deve reunir 32 artistas no palco principal, além de 10 DJs que se apresentarão em um lounge montado por um dos patrocinadores do evento. No ano passado, foram anunciados mais de 70 nomes. A expectativa é que, mesmo com as mudanças, 18 mil pessoas passem pelo Harmonia em cada um dos dias do festival, totalizando 36 mil – em 2024, foram 45 mil.

Essas mudanças também influenciam nos valores dos ingressos, que ficaram mais baratos – e tiveram uma redução ainda maior com a chegada da Petrobras como patrocinadora, proporcionando 40% de desconto em todos os setores. O ingresso mais acessível, a pista solidária (mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis), para um dia de evento, custa R$ 107,40, já com taxas inclusas.

DJ Gê Powers é um dos artistas confirmados no Rap in Cena 2025. Camila Hermes / Agencia RBS

Unindo gerações

Alguns nomes importantes da cena ficaram de fora do line-up, como Filipe Ret, Racionais MC's, L7NNON e Veigh, o que gerou reclamações por parte do público nas redes sociais. Keni Martins explica que, neste ano, a organização enfrentou dificuldades para conciliar as agendas dos artistas com a do evento – seja por conta de turnês ou lançamentos de novos álbuns. Isso reduziu o encontro de gerações presente em edições anteriores, assim como uma contemplação mais ampla da essência do hip-hop.

— Acabamos deixando o evento um pouco mais comercial, com artistas que pegam mais a nova geração, o que é algo que a gente quer reconfigurar para o próximo ano. Afinal, cada ano é diferente. Mas o público, independentemente do line-up, sempre vai defender a presença do seu artista favorito ou sentir falta de algum outro. Nunca vamos conseguir agradar a todos. Esse é um desafio que todos os festivais encontram: o de se renovar cada ano — complementa Keni.

Mesmo com um line-up voltado ao público jovem, o Rap in Cena 2025 também terá espaço para a velha guarda. Um exemplo é o encontro, no palco principal, de dois veteranos: DJ Nezzo e o DJ Gê Powers. Este último, pioneiro da black music e do rap no Rio Grande do Sul. Ambos prometem levar a plateia a uma verdadeira viagem no tempo.

— É muito gratificante estar em um festival desses para colocar um som para a juventude. Vou fazer 69 anos, então, me sinto muito realizado. Comecei lá atrás e, hoje, ainda estar na ativa e participando de um projeto tão grande como é o Rap in Cena, é maravilhoso — conta Gê Powers.

O DJ também celebra o espaço que a cultura hip-hop vem conquistando no Brasil e no mundo, com o rap se consolidando como um dos gêneros mais ouvidos e os artistas vendo cada vez mais portas se abrirem.

— Olho para tudo que ocorreu lá atrás, com o rap sendo um dos tipos de músicas considerados de marginal, de vagabundo, e, hoje, a gente celebra tendo, dentro de Porto Alegre, um festival que é um dos melhores do Brasil. É emocionante.

Confira o line-up completo do Rap in Cena por dia:

Sábado (18)

13h - CP no Beat

14h - Bertoi Hyper

14h30min - DJ Carol Teodoro

15h - MC Tuto convida MC Luuky

15h50min - Gabriel R

16h10min - Duquesa

17h - Padrinho

17h20min - Momento Bud Beat Lounge

17h35min - Milkshake

18h05min - Chefin

18h55min - DJ Nezzo + DJ Gê Powers

19h25min - Branco RP3

19h55min - CP no Beat

20h15min - Poze do Rodo

21h05min - Bertoi Hyper

21h25min - TZ da Coronel

22h15min - Saulit

22h45min - BK

Domingo (19)

13h - Bertoi Hyper

14h - CP no Beat

14h40min - Waltin

15h - Cocoa Mami

15h20min - Final Breaking in Cena

15h35min - Tasha & Tracie

16h25min - DJ Brum

16h45min - Cabelinho

17h35min - DJ Micha

17h55min - Final Batalha do Olimpo

18h10min - Djonga

19h - Dj Narru

19h30min- LC

20h - DJ Oreia

20h30min - Momento Bud Beat Lounge

20h45min - DJ Viegass

21h20min - MC Ig convida MC PH

22h10min - Mu540

22h40min - Orochi

Rap in Cena - 11ª edição