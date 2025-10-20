Rap in Cena consolida sucesso e reúne mais de 41 mil pessoas em Porto Alegre

Se, mesmo com chuva e vento, o público se fez presente no primeiro dia do 11º Rap in Cena, no sábado (18), com o calor e o sol deste domingo (19) a galera se motivou ainda mais a ir ao festival. O evento ocorreu neste fim de semana no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia.
A estimativa dos organizadores do festival era de receber entre 15 e 18 mil pessoas por dia e, segundo eles, mais de 41 mil pessoas foram ao evento.
— Nós fizemos uma versão pensado que seria mais compacta por ter um palco principal e outro com DJs sets, mas ontem a gente teve mais de 19 mil pessoas e hoje mais de 21 mil — explica o idealizador do Rap in Cena, Keni Martins.
Com um line-up que contava com nomes como Duquesa, Chefin, BK, Tasha e Tracie, Cabelinho e Djonga, o público-alvo desta edição eram os jovens. E deu certo. Ele formaram a maioria da plateia do Rap in Cena, cantando e dançando as músicas que fazem sucesso nas redes sociais.
Matando a fome no RS
Atração frequente, Djonga subiu no palco do Rap in Cena às 18h15 deste domingo (19). Cantando hits como Solto, Leal e Junho de 94, e canções do seu novo álbum Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, ele agitou o público.
— O Rio Grande do Sul é um lugar que eu venho desde quando o Djonga começou a sair da bolha de Minas Gerais. E aqui é um lugar que eu me sinto à vontade, onde já tenho o restaurante que eu gosto de comer e as pessoas que eu conheço — contou o rapper.
Sobre suas escolhas gastronômicas, Djonga diz gostar das churrascarias Giovanaz e Rancho 141.
— Mas, hoje, antes de dormir, eu vou comer um xis — confessa.
Natural de Belo Horizonte, Gustavo Pereira Marques, o Djonga, volta ao Rio Grande do Sul no dia 1 de novembro para cantar em Caxias do Sul.