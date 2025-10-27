Quem era Vanessa Rios, ex-vocalista da banda Capim com Mel

Cantora foi vítima de câncer de pulmão. @vanessariosoficial / Reprodução / Instagram

Vanessa Rios, cantora conhecida no cenário do forró romântico, morreu na noite de sábado (25), aos 42 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. A artista estava internada no Hospital Santa Joana, no Bairro das Graças, em Recife.

A informação foi confirmada pela banda Capim com Mel, da qual ela era ex-integrante.

"Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios!", diz o comunicado publicado nas redes sociais do grupo.

O velório será realizado nesta segunda-feira (27), a partir das 16h, e seguirá até terça-feira (28), no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Banda publicou nota de pesar no Instagram. @capimcommel / Instagram / Reprodução

Quem era Vanessa Rios

Nascida em 29 de julho de 1983, em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, Vanessa demonstrava desde jovem o talento para o canto. Segundo o músico Luciano Rios, ex-marido da cantora e pai de sua filha, Larissa, ela começou a cantar profissionalmente em Brasília, no início dos anos 2010, quando integrou a banda Encosta Neu.

Em 2012, Vanessa entrou para o grupo Boa Toda, onde gravou o sucesso Lençol Vermelho, que marcou o início de sua projeção no forró. Dois anos depois, conquistou destaque nacional ao vencer o concurso promovido pela TV Globo que escolheria a nova vocalista da banda Kitara, substituindo Carla Alves.

Com a vitória, ela se apresentou no programa Esquenta!, da apresentadora Regina Casé, e passou a percorrer o país com a banda. Em entrevista ao especial de 60 anos da Globo, em abril, ela lembrou o momento como um divisor de águas na carreira:

— Voltou o filme de quando eu ganhei, né? É muito emocionante você cantar uma música e ter a resposta do público — recordou.

Após um ano na Kitara, Vanessa foi convidada para o Forró do Muído, uma das bandas mais populares do gênero, e, em 2020, passou a integrar o Capim com Mel, com quem permaneceu por cinco anos.

Diagnóstico e luta contra o câncer

Vanessa foi diagnosticada com câncer pela primeira vez há mais de seis anos, quando descobriu um sarcoma em uma das pernas. Em 2019, compartilhou nas redes sociais imagens do tratamento e comemorou, meses depois, a remissão da doença.

No entanto, em 2023, recebeu um novo diagnóstico: sarcoma sinovial pulmonar, um tipo raro de câncer que afeta os pulmões. Mesmo em tratamento, a artista chegou a realizar apresentações e manteve a esperança de voltar aos palcos.

Em sua última publicação no Instagram, feita em 30 de setembro, Vanessa posou ao lado da família e escreveu: "Não somos o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas é que importa… Isso é o que verdadeiramente importa, família é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da existência".