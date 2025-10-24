Pré-venda começa na próxima quarta-feira (29), às 10h. Nani ArtClub / Divulgação

Os planetários já podem garantir seus ingressos para a edição comemorativa de 30 anos do Planeta Atlântida, nos dias 30 e 31 de janeiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. A pré-venda para o maior festival de música do sul do país será na quarta-feira (29), para clientes cartão de crédito Banrisul Mastercard; e na quinta-feira (30), para cartões de crédito Banrisul Visa e Mastercard. A compra é limitada a quatro ingressos por CPF.

Com valores a partir de R$ 210, as vendas começam às 10h e seguem até o lote disponível esgotar. O pagamento será apenas em cartão e com possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros. A plataforma oficial de compra é o site Uhuu ; nenhum outro site está autorizado a comercializar ingressos do Planeta Atlântida.

Leia Mais Planeta Atlântida celebra 30 anos atravessando gerações como o evento do verão gaúcho

Os setores Arena e Camarote estarão disponíveis nas modalidades inteira, meia-entrada e ingresso solidário (opção mais em conta em que parte do valor vira doação a instituições sociais). Os planetários também poderão adquirir na pré-venda seus ingressos para os espaços Premium e Rooftop Open Bar, ambos exclusivos para maiores de 18 anos.

Pensado para quem prioriza o conforto e a praticidade, o setor Rooftop Open Bar oferece uma experiência exclusiva dentro da Arena, com acesso a uma área especial e bebidas liberadas durante todo o festival. Já o Premium é um espaço exclusivo dentro do Camarote, com curadoria Destemperados — ideal para quem quer curtir o Planeta com open bar e open food, além de vista privilegiada para os shows do Palco Planeta.

Leia Mais Veja como foi o evento de pré-lançamento do Planeta Atlântida 2026

O evento respeita a classificação etária. Menores de 14 anos não poderão entrar, mesmo acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Em breve, serão abertas as vendas para o público em geral.

O Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group, com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS e KTO.

O Planeta