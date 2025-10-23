Planeta Atlântida celebra 30 anos atravessando gerações como o evento do verão gaúcho

Planeta Atlântida 2026 será nos dias 30 e 31 de janeiro. Nani ArtClub / Divulgação

Um dos festivais de música mais longevos em atividade no país e no mundo, o Planeta Atlântida completa 30 anos de história e conexão com o público gaúcho. No pré-lançamento da edição de 2026 , realizado na quarta-feira (22) no campus da PUCRS, em Porto Alegre, os realizadores Grupo RBS e DC Set Group celebraram com parceiros e planetários a evolução e o legado de um evento que atravessa gerações como uma tradição de verão no Rio Grande do Sul.

Marcado para os dias 30 e 31 de janeiro, o Planeta 2026 convida todos a revisitar três décadas de história, ao mesmo tempo que reafirma sua vocação para evoluir junto com seu público como uma plataforma de conteúdo e experiência que vai além dos dois dias de música na sede campestre da Saba, em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

Criado em 1996 para celebrar os então 20 anos da Atlântida, a rádio com foco no público jovem da RBS, o Planeta levou ao palco ao longo de três décadas mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais somando mais de 900 horas de música. Conhecido como um festival democrático, que mistura diferentes gêneros musicais, reuniu artistas que fizeram história no Brasil, de Rita Lee a Charlie Brown Jr., de Anitta a Tiaguinho, de Ivete Sangalo a Skank. Os grandes momentos desta história serão narrados por músicos, planetários e por quem faz o festival acontecer no documentário 30 Verões Criando Memórias, que será exibido na ATL TV, canal digital da Atlântida, na RBS TV e no Globoplay.

— O Planeta Atlântida é uma instituição cultural e de manifestação artística no Rio Grande do Sul. É um evento brasileiro, que traz atrações do país inteiro e externas e que nasceu para comemorar o aniversário da Atlântida, essa rádio que atravessa gerações há meio século e rejuvenesce com sua audiência — destaca Alexandre Fetter, diretor artístico das rádios Atlântida e 102.3.

Assista ao vídeo da campanha Planeta Atlântida 30 anos

Ao longo dos anos, o Planeta cresceu, ganhou novos espaços, como o Planeta Premium, o Planeta Lounge e, mais recentemente, o Rooftop Open Bar na Arena. Pioneiro ao oferecer gratuitamente copos reutilizáveis, o festival avança a cada ano em práticas de sustentabilidade, acessibilidade e outras iniciativas que envolvem aspectos sociais, ambientais e de governança, contemplando, desde 2025, mais de 50 ações com foco ESG que contribuem para todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODs) da ONU.

Entre as medidas implementadas, estão deslocamento facilitado, central de acessibilidade, espaço PCD, intérpretes de Libras, sala de acolhimento, cardápio em braile, reuso de materiais, gestão de resíduos e doação de recursos a instituições por meio de ingressos solidários. Como resultado, cinco em cada 10 planetários afirmam ter adotado novas práticas após participar do festival, e três em cada quatro avaliam o evento como inclusivo, acessível e representativo. Neste mês, o Planeta Atlântida conquistou o Top de Marketing ADVB/RS, na categoria Iniciativas ESG – sendo o terceiro ano consecutivo em que o festival é reconhecido na tradicional premiação do Estado.

Um marco no calendário gaúcho, levando cerca de 80 mil pessoas à Saba nas duas noites de evento a cada edição, o Planeta Atlântida também impacta positivamente a economia do Estado, movimentando especialmente os setores de turismo, serviço e entretenimento e mobilizando mais de 4 mil profissionais para sua realização. Em 2025, o festival movimentou, de forma direta e indireta, mais de R$ 130 milhões no RS: para cada real investido na produção, R$ 0,95 adicionais foram gerados, conforme estudo realizado pela PUCRS Consulting.

A cada ano, somam-se ao projeto mais marcas nacionais e locais que compartilham do mesmo propósito de proporcionar experiências e conexão que gerem valor para o público e para o RS. A edição de 2026 foi anunciada já com cinco patrocinadores masters — Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS e KTO —, e a expectativa é superar o recorde de comercialização alcançado em 2025, quando o festival somou 33 marcas parceiras, sete a mais do que no ano anterior.

— O Planeta alcança o marco de 30 anos porque se tornou mais do que um evento. Para além de proporcionar entretenimento e experiência por meio de música e conteúdo, o festival é também um legado para nosso Estado, como rito de passagem dos adolescentes, memória afetiva de diferentes gerações e mobilizador para causas importantes, como sustentabilidade. Somos a grande atração do verão gaúcho, movimentando o turismo e o mercado de serviços. E tudo isso ao lado de parceiros que reconhecem a força do Planeta para criar momentos inesquecíveis e conexões reais com diferentes públicos — afirma Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento da RBS.

Ações especiais 30 anos

Para marcar esta edição que celebra a história do Planeta Atlântida, estão previstas ações especiais como intervenções urbanas, roadshow no interior do Estado, lançamento de produtos que resgatam identidade e memórias das primeiras edições e uma arena de verão na beira da praia com atividades que promovam bem-estar.

— O Planeta Atlântida, em seus 30 anos, segue consolidado como um dos maiores festivais do Brasil. Realizado anualmente, é um exemplo da união de forças das equipes do Grupo RBS e da DC Set que, ao longo dos anos, sempre souberam conduzir o evento com muito sucesso e amor, entregando o máximo de alegria ao verão gaúcho — celebra Cicão Chies, sócio-fundador da DC Set Group e um dos criadores do Planeta Atlântida.

Nesta quinta-feira (23), entra no ar a campanha publicitária que marca os 30 anos do festival. Com o conceito “O sentimento não muda”, o filme acompanha um planetário ao longo dos anos, mostrando que, a despeito da passagem do tempo e das transformações em tecnologia, hábitos, música e moda, a emoção de viver o Planeta permanece a mesma — uma festa que está no coração dos gaúchos.

Com direção de Nicole Pelosi (que já trabalhou com nomes como Anitta e Millie Bobby Brown e assinou projetos para Disney, Netflix, Havaianas e Rexona) e assinatura da produtora Little Door, o filme foi exibido em primeira mão na quarta-feira (22) no evento para convidados e parceiros de mercado na ATL House. Na mesma ocasião, a edição de 30 anos foi celebrada com shows gratuitos de WIU, Ebony e Syon Trio, na Rua da Cultura, no campus da PUCRS .

O Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na sede campestre da Saba, na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do Planeta, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho, em um encontro de gerações que se repete há 28 edições.

