Planet Hemp faz show de despedida em Porto Alegre: “Somos filhos bastardos do rock gaúcho”

Planet Hemp traz turnê de despedida a Porto Alegre neste sábado. Wilmore / Divulgação

Sempre foi nitroglicerina pura. Ao longo das décadas, cada passagem do Planet Hemp por Porto Alegre causou uma explosão – espaço lotado, roda punk, fumaça e milhares de almas lavadas. Contudo, neste sábado (4), esse estrondo acontecerá pela última vez: a banda realiza seu canto do cisne na capital gaúcha, a partir das 23h, na KTO Arena.

Planet Hemp desembarca em Porto Alegre com sua turnê de despedida, intitulada A Última Ponta. Será o encontro final com o público gaúcho, com quem construiu um elo desde 1996, quando fez sua primeira apresentação no Bar Opinião

De lá para cá, a banda encheu o Opinião em novas oportunidades e também tocou em outros lugares da cidade, como Pepsi On Stage e Largo General Miotto – este último abaixo de chuva, em abril de 2024. No penúltimo show do grupo na Capital, em janeiro do ano passado, a roda punk rolou entre as cadeiras do Auditório Araújo Vianna.

— Em Porto Alegre, tudo pode acontecer — diverte-se o vocalista Marcelo D2. — Somos filhos bastardos do rock gaúcho, de onde absorvemos muita influência. Especialmente do DeFalla, que tinha tudo que a gente amava: punk rock, rap, psicodelia e a figura do Edu K (vocalista). O que o Planet Hemp foi enquanto banda tem muito do que a gente viveu e foi influenciado por Porto Alegre.

Quer dizer, o baterista da banda, Pedro Garcia, é um filho legítimo do rock gaúcho: natural de Pelotas, ele é filho de Bebeco Garcia, que foi guitarrista e vocalista da banda Garotos da Rua. Além disso, o Planet teve o rapper gaúcho Jacksom na guitarra nos anos 1990.

Além de Pedro e D2, a atual formação do Planet conta com BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedrinho (bateria) e Daniel Ganjaman (produtor e multi-instrumentista). Na apresentação deste sábado, estão previstas participações de Da Guedes e DeFalla.

D2 é enfático: este é o melhor show do Planet. Segundo ele, nunca houve tanto empenho e ensaio para uma turnê. É uma apresentação que, como observa o cantor, traz para o palco a história do grupo em cerca de duas horas.

— A turnê está mexendo com uma porrada de sentimentos dentro da gente. Há um saudosismo, mas não aquele fúnebre — diz D2. — Queremos acabar a banda, mas vamos todos continuar trabalhando juntos. Talvez a gente até monte uma outra banda de rock, só que com outro nome (risos).

A ponta final

Show do Planet Hemp em um Opinião lotado, em 2001. Dulce Helfer / Agencia RBS

Planet Hemp surgiu no Rio de Janeiro em 1993, a partir de D2 e Skunk, como era conhecido Luís Antônio da Silva Machado, que dividia os vocais no primeiro momento. A ideia era combinar referências do rap, do punk rock, do funk, entre outros ritmos, em um caldeirão sonoro que marcaria a sonoridade original do grupo. Contudo, Skunk morreria alguns meses antes do lançamento do disco de estreia, Usuário (1995).

Como o próprio nome da banda já evidencia, a legalização da maconha sempre foi uma das principais pautas do Planet – o que pode ser ouvido em hits como Legalize Já e Queimando Tudo. Tanto que a banda sofreria com reprimendas por “apologia às drogas” nos anos 1990. Além de episódios de discos recolhidos e shows cancelados por juízes, os integrantes do grupo chegaram a ser presos após um show em Brasília, em novembro de 1997.

Eu pensei: "mano, a gente já andou muito a pé porque não tinha grana, e agora estamos aqui ganhando um Grammy depois de 30 anos". Aquele momento ali foi especial. MARCELO D2 Cantor

Outros temas também presentes nas canções da banda, como a repressão, a desigualdade social e, no último disco de estúdio (Jardineiros, de 2022), a escalada do fascismo. Aliás, o quarto trabalho marca uma nova fase de afirmação do Planet: aclamação da crítica, shows em grandes festivais e dois Grammys latinos – Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

— Sempre nos perguntam por que estamos acabando no momento em que estamos no auge. Só que todos na banda também têm os seus trabalhos individuais. Há uma certeza também de que seguiremos colaborando juntos — destaca Ganjaman.

É mesmo o fim?

Entre os motivos para o fim da banda, há um misto de dificuldade em conciliar agendas, sentimento de fim de ciclo e a idade – D2 argumentou, em entrevista coletiva, que, aos 57 anos, não saberia até quando conseguiria seguir pulando no palco.

No entanto, as turnês de despedida também geram desconfiança: é mesmo o fim? Quantas bandas já anunciaram a separação, mas voltaram depois? Embora nunca tenha divulgado um término oficial, o próprio Planet já entrou em hiato em outras ocasiões.

— Isso foi uma pauta muito importante para anunciarmos se seria uma turnê final ou uma pausa — pondera D2. — Bernardo (BNegão) foi um cara muito preocupado com isso. Ele quis prezar pela palavra do Planet Hemp. Se vamos acabar, vamos acabar. Agora está pintando uma porrada de convites, mas estamos negando vários. Não, serão só esses shows mesmo e acabou.

Ganjaman complementa:

— Estamos ouvindo isso porque o mercado musical acabou rumando para esse lugar. Acho que é importante que as pessoas saibam que, de fato, é isso que vai acontecer: quem não ver o show, agora, não vai ver nunca mais — atesta.

A excursão final do Planet teve início em 13 de setembro, em Salvador (BA), e deve encerrar em 15 de novembro com uma apresentação em São Paulo, no Allianz Parque. Então, cada parada da caravana será uma despedida – sendo uma delas neste sábado. Mas talvez não seja a ponta derradeira.

— Estamos pensando em ter outras coisas envolvidas neste ato final. Eu prefiro não falar muito, mas ainda vamos deixar nossa última ponta — insinua D2.

Planet Hemp no Opinião, em 1999. Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Mais perguntas para o Planet Hemp

No show do Planet Hemp no Auditório Araújo Vianna, o público se jogou nas rodas punks em frente ao palco, mesmo em um espaço limitado por cadeiras. Parece que é uma característica do show de vocês: não há momentos calmos no repertório, o que acaba empolgando os presentes. Podemos esperar o mesmo neste sábado?

Marcelo D2: Quando fomos montar o setlist, eu falei em trabalharmos com tensão e relaxamento. Listamos as músicas, mas veio a pergunta: quando haverá o tal relaxamento? (risos). Mas conseguimos encaixar. Só que a roda punk é parte essencial no show do Planet Hemp. Sempre rola uma catarse na apresentação do Planet, que, nos meus mais de 30 anos enquanto músico, nunca vi em outro lugar. Tem um nível de confronto ali que é muito maneiro. Rapaziadinha que vai ler a matéria: abre a roda que o couro vai comer.

Daniel Ganjaman: Acho que o texto do Planet instiga muito esse ambiente também. O som é legal, mas a parada do que está se tratando ali e de todo o histórico da banda faz com que as pessoas vão ao show já com aquela pegada de extravasar. Isso é bom, cara. Historicamente, os shows do Planet Hemp sempre carregaram isso.

Sempre nos perguntam por que estamos acabando no momento em que estamos no auge (...) Há uma certeza também que vamos continuar colaborando juntos. DANIEL GANJAMAN Produtor e multi-instrumentista

O disco Usuário completou 30 anos agora, mas há um frescor no trabalho tanto pela sonoridade quanto pelos temas. Alguns assuntos abordados no álbum seguem em pauta, como a desigualdade e a repressão. Especialmente, o Planet vocalizou o debate sobre a legalização da maconha, mesmo com represálias de determinados setores. Sempre foi uma banda de confronto. Essa atemporalidade do Planet Hemp é motivo de orgulho ou de frustração? Já que talvez algumas pautas ainda não avançaram como o esperado em Usuário.

D2: Caminha pelos dois lados: há um orgulho, mas também decepção. Costumávamos tocar um cover de Crise Geral, dos Ratos de Porão, e sempre falávamos que essa música tem mais de 40 anos e, mano, é a mesma merda. Eu senti uma coisa assim quando gravamos Jardineiros. Em 2022, estamos falando de fascismo tropical. É isso que a gente está discutindo agora? Talvez tenha sido o disco mais difícil de ser lançado na minha vida.

Ao mesmo tempo, é isso que move, a vontade de fazer Jardineiros foi querer participar dessa discussão e deixar bem marcado na história qual é a minha opinião sobre esse momento que o país está passando. Talvez seja o lado mais bonito: pegar toda essa dor e essa insatisfação, essa vontade de mudar, e transformar isso num álbum que nem Jardineiros. É um álbum histórico, porque ganhou dois Grammys.

Uma banda que não ganhava nada e, de repente, começa a receber prêmios, a ser reconhecida, não só como um movimento político. Mas quando canto as letras no primeiro disco, por exemplo, parece que é uma outra pessoa. "Olha esse Marcelinho aí, cara, cheio de convicções". É muito maneiro.

Ganjaman: O Planet ajudou a colocar esse assunto da legalização da maconha na mesa de jantar. Como o tema já circula há mais tempo, acho que o papo já está num outro nível do debate. Mas, ainda assim, é um debate.

Vocês se despedem após um novo momento de afirmação. Presença de destaque em grandes festivais, shows lotados, muitas críticas positivas para Jardineiros, aliás, dois Grammys latinos com o último disco. Aliás, o Grammy era algo que vocês encaravam diferente no passado?

D2: A gente cagava para o Grammy até ganhar (risos). Depois que ganhamos, foi um momento super especial. Lembro que eu e o Bernardo (BNegão) nos olhamos após recebermos o primeiro prêmio. Não falamos nada, mas entendemos tudo. Depois eu perguntei para ele: “o que você pensou naquela hora?” Tínhamos pensado exatamente a mesma coisa.

O dia que a gente desceu da casa do Bernardo até o Circo Voador (casa de shows do Rio) a pé, porque a gente não tinha dinheiro nem para comer, nem para o transporte. Foi quando ganhamos o nosso primeiro R$ 50 com música. Eu pensei, mano, a gente já andou muito a pé porque não tinha grana, e agora estamos aqui ganhando um Grammy depois de 30 anos. Aquele momento ali foi especial.

Ganjaman: O fato da gente estar terminando a banda desse jeito é muito louco. É um momento que a gente está criativamente bem. Sempre nos perguntam por que estamos acabando no momento em que estamos no auge. Só que todos na banda também têm os seus trabalhos individuais. Há uma certeza também que vamos continuar colaborando juntos.

Serviço