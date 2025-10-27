Ney Matogrosso, Mano Brown e Silva brilham no domingo de Festival Turá

Ney Matogrosso fechou o evento na noite deste domingo (26). Duda Fortes / Agencia RBS

Após um sábado (25) marcado pelo encanto de Alcione e pela intensidade do BaianaSystem, o domingo (26) no Festival Turá foi da versatilidade de Mano Brown, o romantismo de Silva e o esplendor de Ney Matogrosso.

Realizado no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre, a segunda edição do festival reuniu mais de 20 mil pessoas em dois dias, conforme dados da organização. O evento é realizado pela Time For Fun (T4F) e Maia Entretenimento na capital gaúcha.

Assim como no primeiro dia, a chuva caiu levemente por pouco tempo. Foi um dia com tempo nublado e um vento ligeiramente frio. A capa de chuva foi uma tendência no festival por algumas horas no sábado, enquanto o casaco era recomendável no domingo – as temperaturas chegaram aos 18°C à noite, mas parecia menos.

O som vindo palco foi exitoso nos dois dias. No sábado, no entanto, dependendo do local do Anfiteatro, dava pra ouvir a música apresentada na Feijoada com Samba + Me Leva, que ocorria no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, a 1 quilômetro dali. Por tabela, alguns presentes ouviram Belo, Pixote ou Péricles, entre uma atração e outra do Turá. Como não houve evento no Harmonia no domingo, a audição compartilhada não se repetiu.

Cachorro Grande apresentou clássicos de 25 anos de trajetória. Duda Fortes / Agencia RBS

O segundo dia do festival foi aberto pelo pop rock contagiante da Dingo, às 13h35min. A seguir, foi a vez da Cachorro Grande trazer aqueles clássicos de mais de 25 anos de trajetória — como Debaixo do Chapéu, Dia Perfeito, Lunático e Sinceramente.

Com clássicos e novidades

Nando abriu o show com "Rio Creme", do novo álbum. Duda Fortes / Agencia RBS

Aos 62 anos, Nando Reis é um notório mestre do pop rock romântico brasileiro. São dezenas de composições no imaginário popular, recorrentes em repertório de voz e violão em barzinhos. Era o que o músico tinha a seu favor quando, às 16h46min, subiu ao palco do Turá.

Porém, Nando abriu o show com uma novidade: Rio Creme, do disco Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo, de 2024. A recepção foi morna do público. Já a segunda canção foi uma clássica, No Recreio. Mas a plateia veio mesmo com a terceira, O Segundo Sol, cantando junto com o artista. Foi quando o show passou a envolver mais os presentes.

O cantor tem dezenas de composições no imaginário popular. Duda Fortes / Agencia RBS

O romantismo prevaleceu, na sequência, com Luz dos Olhos e Cegos do Castelo. Só que na vez de Por Onde Andei, Nando deixou o público cantar uma extensa parte da música. O mesmo se repetiu em Pra Você Guardei O Amor, com a plateia sussurrando um trecho, talvez tímida por não ter certeza se sabia a letra mesmo.

O Anfiteatro foi junto com o cantor em All Star, em que Nando referenciou Cássia Eller na introdução, relatando que a composição era sobre uma amiga. O Mundo é Bão, Sebastião! voltou a animar o público, que foi arrebatado no encerramento com Relicário.

Os dois lados de Mano Brown

Em parte do show, Brown encarnou um intérprete performático. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao subir no palco do Turá, às 18h22min, Mano Brown apresentou suas duas facetas: o lado Boogie Naipe e o lado Racionais MC's. Para abrir o show, ele optou pela primeira.

Boogie Naipe é o álbum solo de 2016, que se notabilizou por ser um trabalho com funk, soul, disco e romantismo. Aqui o show é dançante e envolvente, com um sabor agridoce de fim de noite, embora ainda fosse fim de tarde. Brown encarna um intérprete performático, e chega a lançar passinhos acompanhado por dançarinos (quatro homens e duas mulheres).

No palco, ele estava acompanhado dos cantores Lino Krizz e YLSAO, além de Robertinho (teclado) e Dj Dri. Nessa parte cantou Gangsta Boogie, Amor Distante, Dance, Dance, Dance, Nova Jerusalém e De Frente pro Mar.

Houve um momento dançante e envolvente, Duda Fortes / Agencia RBS

Mas também teve o Mano Brown rapper, aquele que se projetou no Racionais MC's. Aqui o público se movimentou mais. Do grupo, ele trouxe Eu Te Proponho (ainda na parte Boogie Naipe), Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Eu Sou 157 e Jesus Chorou.

O artista do Boogie Naipe retomou na reta final em Love Song (A Maior Dor de Um Homem) e Flor do Gueto, em que ele interpretou sentado em uma cadeira e dividindo a mesa com os outros dois cantores. Um clima de fim de noite.

Por fim, com a chuva fraca caindo, o lado rapper tomou conta novamente com a dobradinha de Vida Loka, PT. 1 e 2, conquistando de vez o Anfiteatro.

O romantismo de Silva

Silva garantiu uma performance segura com sua voz afinada. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos nomes proeminentes da nova MPB, Silva foi a penúltima atração do Turá. A apresentação teve início às 20h03min, com Fica Tudo Bem.

Ao longo de uma hora, Silva garantiu uma performance segura com sua voz suave, confortável e afinada. Uma atmosfera contemplativa tomou conta.

No repertório, Silva trouxe "A Cor É Rosa" e outros sucessos. Duda Fortes / Agencia RBS

Foi um show romântico, com casais abraçados e se beijando. Aquele momento difícil para os solteiros, especialmente quando Silva tocou Eu Amo Você (cover de Tim Maia), Beija Eu (de Marisa Monte) e Sorte (de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, imortalizada por Gal Costa e Caetano Veloso).

No repertório, Silva trouxe também A Cor É Rosa, Soprou, Duas da Tarde, Girassóis, Onde Você Mora? (cover de Cidade Negra), Não Vá Embora (Marisa Monte), Júpiter e, entre outras, fechou sua participação no Turá com Já Era.

O vigor e o esplendor de Ney

Ney fechou o festival com o show da turnê "Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua". Duda Fortes / Agencia RBS

“Ney, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”, bradava o público antes do show começar. Era a atração mais aguardada do segundo dia de Turá.

Aos 84 anos, Ney Matogrosso segue sendo uma força da natureza. Ele canta impecavelmente enquanto realiza sua performance teatral, dança, domina o palco e fascina. Ney fechou o festival com o show da turnê Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, música de Sérgio Sampaio, que abriu a apresentação às 21h43min. O público já era dele na primeira música.

Assim como nos outros shows da turnê, o cantor subiu ao palco vestindo uma pele dourada, feita de um material que se assemelha a um tricô finíssimo metalizado. Esse figurino, que foi criado pelo estilista paraense Lino Villaventura, faz o artista resplandecer.

O figurino foi criado pelo estilista paraense Lino Villaventura. Duda Fortes / Agencia RBS

Com um repertório construído a partir de canções que já gravou com outras que lhe agradam cantar, Ney seguiu o show com Jardins da Babilônia, O Beco, Pavão Mysteriozo, Tua Cantiga, A Maçã, Yolanda (aqui o público vibrou quando ele abriu o zíper e expôs o peitoral), Estranha Toada, Mesmo Que Seja Eu, O Último Dia, Fala, entre outras.

Quando cantou O Vira, milhares de pessoas dançaram de um lado para o outro. Quando trouxe Sangue Latino, Anfiteatro cantou junto. Quando foi a vez de Como Dois e Dois, a plateia silenciou em uma espécie de transe, acordando no final da música em euforia. O mesmo ocorreu em Poema.

Mas o público voltou a fazer coro em A Balada do Louco e, por fim, Pro Dia Nascer Feliz – que fecharia o show. No entanto, com fôlego sobrando, Ney voltou para um bis, com Homem com H.