Nelson Coelho de Castro celebra 50 anos de carreira em encontro em Porto Alegre

O cantor Nelson Coelho de Castro participa, nesta quinta-feira (30), da 11ª edição do projeto Música no Memorial. O encontro, mediado pelo jornalista Juarez Fonseca, ocorre às 19h no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), na Praça Marechal Deodoro, 110, em Porto Alegre. A entrada é gratuita.
A conversa celebra os 50 anos de carreira do também compositor e produtor musical, revisitando momentos marcantes de sua trajetória — desde o lançamento do primeiro disco, Juntos (1981), considerado o primeiro álbum independente do Estado, até os trabalhos mais recentes.
Formado em jornalismo (1977), Nelson chegou a trabalhar como produtor de Tânia Carvalho no programa PortoVisão, da TV Difusora. Seu primeiro show com produção profissional foi ... E o Crocodilo Chorou, dirigido por Luciano Alabarse, também em 1977.
No ano seguinte, o novo show Milagrezinho teve 10 apresentações no Teatro de Arena e, entre 15 músicas inéditas, lançou um samba que marcaria época: Faz a Cabeça, com tema ligado à esperada anistia política.
A faixa tornou-se sucesso no rádio e, no início de 1978, Nelson lotou o Salão de Atos da UFRGS em um show para os calouros. No mesmo ano, foi escalado para participar do disco Paralelo 30, ao lado de Bebeto Alves, Carlinhos Hartlieb, Cláudio Vera Cruz, Nando d’Ávila e Raul Ellwanger, pela nova gravadora Isaec.