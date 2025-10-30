Nelson Coelho de Castro celebra 50 anos de carreira em encontro em Porto Alegre

Carreira do artista será tema de bate-papo no MPRS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O cantor Nelson Coelho de Castro participa, nesta quinta-feira (30), da 11ª edição do projeto Música no Memorial. O encontro, mediado pelo jornalista Juarez Fonseca, ocorre às 19h no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), na Praça Marechal Deodoro, 110, em Porto Alegre. A entrada é gratuita.

A conversa celebra os 50 anos de carreira do também compositor e produtor musical, revisitando momentos marcantes de sua trajetória — desde o lançamento do primeiro disco, Juntos (1981), considerado o primeiro álbum independente do Estado, até os trabalhos mais recentes.

Formado em jornalismo (1977), Nelson chegou a trabalhar como produtor de Tânia Carvalho no programa PortoVisão, da TV Difusora. Seu primeiro show com produção profissional foi ... E o Crocodilo Chorou, dirigido por Luciano Alabarse, também em 1977.

No ano seguinte, o novo show Milagrezinho teve 10 apresentações no Teatro de Arena e, entre 15 músicas inéditas, lançou um samba que marcaria época: Faz a Cabeça, com tema ligado à esperada anistia política.