Música inédita de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte

A cantora Marília Mendonça teve uma nova faixa lançada na noite desta quinta-feira (23), quatro anos após sua morte. Intitulada Segundo amor da sua vida, a música foi composta em parceria com Juliano Tchula e gravada em 2018. A produção musical foi concluída postumamente, com a adição de instrumentos à voz original da artista.
Segundo a equipe de Marília, não houve uso de inteligência artificial na faixa: "Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem nenhuma utilização de IA. O desejo de manter a essência da voz marcante e única de Marília Mendonça é inegociável", informou o comunicado.
A letra aborda um amor não correspondido e marca o primeiro lançamento póstumo desde o segundo volume do projeto Decretos Reais, divulgado em 2023. Novas músicas devem ser lançadas nos próximos anos.
Wander Oliveira, empresário e dono da Workshow — responsável pela gestão da obra da cantora — afirmou ao g1 que há planos para divulgar cerca de 10 faixas por ano.
— Existem coisas para 20 anos, com folga — disse.
Marília Mendonça morreu em 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Mesmo após sua morte, segue como um dos nomes mais influentes da música brasileira. A canção Leão, lançada em dezembro de 2022, tornou-se a mais ouvida da história nas plataformas digitais no país.