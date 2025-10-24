Música inédita de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte

Marília Mendonça morreu em 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. YouTube@mariliamendoncareal / Reprodução

A cantora Marília Mendonça teve uma nova faixa lançada na noite desta quinta-feira (23), quatro anos após sua morte. Intitulada Segundo amor da sua vida, a música foi composta em parceria com Juliano Tchula e gravada em 2018. A produção musical foi concluída postumamente, com a adição de instrumentos à voz original da artista.

Segundo a equipe de Marília, não houve uso de inteligência artificial na faixa: "Todo lançamento oficial de Marília preserva sua voz original, sem nenhuma utilização de IA. O desejo de manter a essência da voz marcante e única de Marília Mendonça é inegociável", informou o comunicado.

Leia Mais Planeta Atlântida celebra 30 anos atravessando gerações como o evento do verão gaúcho

A letra aborda um amor não correspondido e marca o primeiro lançamento póstumo desde o segundo volume do projeto Decretos Reais, divulgado em 2023. Novas músicas devem ser lançadas nos próximos anos.

Wander Oliveira, empresário e dono da Workshow — responsável pela gestão da obra da cantora — afirmou ao g1 que há planos para divulgar cerca de 10 faixas por ano.

— Existem coisas para 20 anos, com folga — disse.