Morre Ace Frehley, guitarrista do Kiss, aos 74 anos

Ace Frehley morreu aos 74 anos.

Morreu nesta quinta-feira (16) o guitarrista e fundador do Kiss, Ace Frehley, aos 74 anos. Segundo o site TMZ, a morte foi causada por uma hemorragia cerebral. Há algumas semanas, ele havia sofrido uma queda.

Frehley estava hospitalizado e respirava por aparelhos desde então. O músico foi o primeiro integrante original da banda e ajudou a criar hits como I Was Made for Lovin' You e Detroit Rock City.

Paul Daniel Frehley nasceu em Nova York em 27 de abril de 1951 e começou a tocar guitarra na adolescência. Em 1973, ele fundou o Kiss, juntamente com o baterista Peter Criss, o vocalista Paul Stanley e o baixista e vocalista Gene Simmons.

A banda tornou-se conhecida por sua estética glam, com cabelos enormes, botas plataforma, figurinos chamativos e maquiagem teatral, além da pirotecnia e do drama de seus shows, marcados pela língua incrivelmente longa de Simmons.

Cada membro assumia uma persona, sendo a de Frehley "Space Ace" ou "The Spaceman".

Frehley deixou o lendário grupo em 1982, que, com sucessos como Rock and Roll All Nite e I Was Made for Lovin' You, se tornaria um dos maiores nomes da cena rock global.

Ele retornou brevemente ao Kiss na década de 1990 e, com eles, foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 2014.

O guitarrista estava em turnê este ano com seu último álbum, "10.000 Volts", mas suspendeu a turnê devido a problemas médicos.

Ele deixou a esposa Jeanette Trerotola e a filha Monique.

Em um comunicado encaminhado à AFP, a família relatou estar completamente devastada e afirmou que a memória de Ace seguirá viva.

