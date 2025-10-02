Milton Nascimento é diagnosticado com demência

O cantor e compositor Milton Nascimento, 82 anos, foi diagnóstico com demência por corpos de Lewy (DCL). A informação foi confirmada pelo filho dele, Augusto Nascimento, em entrevista publicada nesta quinta-feira (2).
Augusto contou à revista Piauí que percebeu o pai com dificuldades de memória e com o olhar fixo. Ele decidiu levá-lo ao médico que já acompanhava o cantor havia 10 anos para investigar o quadro.
Em abril deste ano, começaram os testes clínicos, com perguntas para averiguar diferentes domínios cognitivos, como atenção, capacidade de cálculo, orientação de espaço e linguagem. O resultado fez o médico pedir uma bateria de exames, pois, segundo conta Augusto, ele se assustou com o declínio cognitivo do músico.
A demência por corpos de Lewy (DCL) é o terceiro tipo mais comum de demência, que resulta na degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Os sintomas se assemelham com os do mal de Alzheimer e o de Parkinson.
Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022 com a turnê A Última Sessão de Música, mas continuou participando de gravações de músicas e álbuns. No carnaval de 2025, foi homenageado pela Portela com o enredo Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol.