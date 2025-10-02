Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Turnê de despedida de Milton Nascimento passou por Porto Alegre em 2022. Jefferson Botega / Agencia RBS

O cantor e compositor Milton Nascimento, 82 anos, foi diagnóstico com demência por corpos de Lewy (DCL). A informação foi confirmada pelo filho dele, Augusto Nascimento, em entrevista publicada nesta quinta-feira (2).

Augusto contou à revista Piauí que percebeu o pai com dificuldades de memória e com o olhar fixo. Ele decidiu levá-lo ao médico que já acompanhava o cantor havia 10 anos para investigar o quadro.

Em abril deste ano, começaram os testes clínicos, com perguntas para averiguar diferentes domínios cognitivos, como atenção, capacidade de cálculo, orientação de espaço e linguagem. O resultado fez o médico pedir uma bateria de exames, pois, segundo conta Augusto, ele se assustou com o declínio cognitivo do músico.

A demência por corpos de Lewy (DCL) é o terceiro tipo mais comum de demência, que resulta na degeneração e morte de células nervosas no cérebro. Os sintomas se assemelham com os do mal de Alzheimer e o de Parkinson.