Milton Nascimento celebra 83 anos, mostra fotos antigas e é reverenciado por artistas

Cantor Milton Nascimento nasceu em 1942. Gullane+ / Divulgação

Milton Nascimento comemora seu aniversário de 83 anos neste domingo (26). A equipe do cantor aproveitou a data para compartilhar uma série de fotos antigas de seu acervo pessoal no perfil oficial do artista no Instagram. Ele foi reverenciado por colegas.

Entre os momentos relembrados da vida de Bituca estão uma interpretação de Nada Será Como Antes em vídeo gravado na década de 1970, uma foto da época em que era criança, outra vestido com roupas formais como jovem adulto, passando por fotos tiradas no auge de sua carreira até uma recente, em que aparece sentado e usando boina.

Seu filho, Augusto Kesrouani Nascimento, citou a data mostrando outras fotos de viagens recentes ao lado do pai: "Hoje o cara mais incrível desse mundo completa 83 anos. O melhor parceiro de viagens. Exímio copiloto. O mais apaixonado por picolé de limão".

Recentemente, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa e irreversível. A revelação foi feita por Augusto.

Homenagens de artistas e autoridades

Grandes nomes da música também postaram suas homenagens, como Chico Buarque, Djavan, Samuel Rosa, Gilberto Gil, Chico César, Frejat, Maria Bethânia, João Bosco, Paulinho Moska, Evandro Mesquita, Chico César, Hamilton de Holanda (veja publicações abaixo).

Margareth Menezes, ministra da Cultura do governo federal, celebrou sua obra: "Viva Milton Nascimento! Maestro maior do canto atemporal. Parabéns e obrigada por tudo".

O músico Pedro Martins compartilhou um vídeo recente em que aparece tocando violão ao lado de Bituca. "Melhor professor de violão que já tive! Parabéns para o maior de todos", escreveu na legenda.

Veja homenagens ao cantor