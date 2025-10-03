Men at Work volta a Porto Alegre em 2026

Após mais de 25 anos, o Men at Work voltará ao Rio Grande do Sul. A banda australiana irá se apresentar no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, no dia 14 de maio de 2026.
A última vez que o grupo desembarcou em terras gaúchas foi em 2000, no Planeta Atlântida, na Saba, em Atlântida.
Novo trabalho
Criado em 1979, o Men at Work apresenta um pop rock influenciado pelo reggae e new wave, com três discos no currículo entre 1981 e 1985. Nesse tempo, o grupo faturou o Grammy de artista revelação, em 1983.
Hoje o Men at Work é comandado pelo guitarrista e vocalista Colin Hay, único remanescente da formação original. No repertório da turnê, estão previstos clássicos da banda como Who Can It Be Now?, Down Under, Overkill, Be Good Johnny, It's a Mistake, Everything I Need, entre outros.
Além de Porto Alegre, a turnê brasileira do Men at Work passará por São Paulo (6 de maio), Recife (8), Belo Horizonte (10), Curitiba (12) e Rio de Janeiro (16).
A pré-venda de ingressos para a capital gaúcha terá início na próxima terça-feira (7), a partir das 11h, exclusiva para clientes Banrisul. Já a venda geral terá início na quarta (8), também a partir das 11h.
Men At Work
- 14 de maio de 2026 (quinta-feira), no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), às 21h.
- Preços dos ingressos
Plateia Gold: a partir de R$ 550 (meia-entrada)
Plateia Baixa Central: a partir de R$ 450 (meia-entrada)
Plateia Baixa Lateral: a partir de R$ 400 (meia-entrada)
Plateia Alta Central: a partir de R$ 350 (meia-entrada)
Plateia Alta Lateral: a partir de R$ 300 (meia-entrada)
Plateia Lateral em Pé: a partir de R$ 250 (meia-entrada)
Mesa Bistrô (4 lugares): R$ 3.600 (valor único)
- Descontos Promocionais
Desconto de 50% para clientes Banrisul, até quatro ingressos. Desconto de 40% mediante doação de 1kg de alimento não perecível, menos sal e açúcar, entregue na entrada do show. Caso não seja apresentado, será necessário pagar a diferença de valor para o ingresso inteiro.
- Ponto de venda sem taxa (somente dinheiro)
Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2.611), de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.
- Ponto de venda com taxa
Pela plataforma Sympla.