Lô Borges é internado por intoxicação por medicamentos em Belo Horizonte

Lô Borges foi internado em 17 de outubro em um hospital de Belo Horizonte. João Diniz / Divulgação

O cantor, guitarrista e compositor Lô Borges, 73 anos, precisou ser hospitalizado após sofrer uma intoxicação medicamentosa. Ele está internado desde 17 de outubro em um hospital de Belo Horizonte (MG).

O g1 ouviu pessoas próximas ao músico, que informaram que, apesar de ele ter apresentado uma melhora em seu estado de saúde, não há previsão de alta. "O estado de saúde é de estabilidade, com todos os parâmetros clínicos em bom nível", diz o boletim médico.

Em 1972, ao lado de Milton Nascimento, Lô Borges assinou o álbum Clube da Esquina, considerado um dos maiores da música Brasileira.

— Esse disco foi produzido dentro de um espírito de criação. Queríamos fazer uma obra de arte. Não tínhamos a intenção de tocar música para vender milhões ou fazer sucesso no verão. Foi um encontro cósmico de pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, capitaneadas pelo Milton Nascimento, que teve a grande generosidade de me convidar — afirmou em entrevista a Zero Hora pelo 50º aniversário do álbum.