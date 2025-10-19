Jorge e Mateus explicam pausa na carreira: "A estrada te cansa bastante"

Dupla vai se afastar dos palcos em 2026. Instagram @jorgeemateus / Divulgação

Recentemente, Jorge e Mateus anunciaram que farão uma pausa na carreira e em seus shows. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo deste domingo (19), a dupla explicou os motivos da decisão.

— Nesse próximo ano 2026, a dupla Jorge e Mateus vai completar 21 anos. Um ano sabático. Não vai chegar a ser "um ano" acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso. Uma hora de pensar nas novas diretrizes, os caminhos que a gente deve percorrer pelos próximos 20 anos — disse Jorge.

O cantor destacou que o fato de se afastar dos shows não deve impedi-lo de trabalhar em novas canções:

— Colocar a cabeça no lugar. Compor. Produzir música. Dar uma curtida na molecada. Poder viajar com eles quando estão de férias.

Mateus emendou a resposta ao falar sobre os filhos:

— Participar do dia a dia na escola. São as pequenas coisas às quais a gente quer se apegar um pouco. Esse lance de: "Ah, mas você vai viajar de novo?" Como você responde isso para uma criança que quer ter o pai ao lado, buscando na escola, participando? Isso pesa para a gente — declarou.

A pausa será apenas em 2026, quando a dupla encerrar a turnê que comemora os 21 anos de carreira. Mateus destaca que o objetivo é "descansar a cabeça".