Jorge Drexler anuncia novo disco e turnê com show em Porto Alegre em 2026; veja data e preços de ingressos

Jorge Drexler vai se apresentar em Porto Alegre no dia 29 de maio de 2026. Sony Music Espanha / Divulgação

Jorge Drexler vai retornar a Porto Alegre em 2026, quase três anos após apresentar a turnê do álbum Tinta y Tiempo aos gaúchos no Gigantinho. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, dia 14 (assista abaixo), o cantor e compositor anunciou que está gravando novo disco que terá turnê pela América do Sul com show no dia 29 de maio no Auditório Araújo Vianna.

A pré-venda de ingressos para clientes Banrisul começa nesta quarta-feira (15), ao meio-dia. As entradas para o público em geral estarão à venda na sexta-feira (17), também ao meio-dia (veja preços abaixo).

Os ingressos poderão ser comprados pela Sympla (online, com taxa) e nos pontos de venda físicos: loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2.611, de segunda a sábado, das 14h às 21h — sem taxa, somente em dinheiro) e bilheteria do Araújo Vianna (aberta somente nos dias de evento, duas horas antes do início de cada show — sem taxa, à vista em dinheiro e no cartão).

Preços de ingressos para o show de Porto Alegre (lote 1)

Plateia Alta Lateral:

Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 130

Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 120

Inteira: R$ 240

Plateia Alta Central:

Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 180

Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 170

Inteira: R$ 340

Plateia Baixa Lateral:

Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 220

Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 210

Inteira: R$ 420

Plateia Baixa Central:

Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 250

Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 240

Inteira: R$ 480

Plateia Gold:

Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 390

Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 380

Inteira: R$ 760

Datas já anunciadas da turnê de 2026:

17 de abril: Buenos Aires (Argentina) — Movistar Arena

(Argentina) — Movistar Arena 25 de abril: Santiago (Chile) — Movistar Arena

(Chile) — Movistar Arena 23 de maio: São Paulo (Brasil) — Espaço Unimed

(Brasil) — Espaço Unimed 29 de maio: Porto Alegre (Brasil) — Ajuditório Araújo Vianna

(Brasil) — Ajuditório Araújo Vianna 6 de junho: Montevidéu (Uruguai) - Antel Arena

Mais de 30 anos de carreira

O single mais recente do artista é El Fin y el Medio, lançado em 15 de setembro. Recentemente, ele também recebeu duas indicações ao Grammy Latino nas categorias de melhor música de pop/rock e melhor produtor pelo hit Desastres Fabulosos, parceria com Mateo Sujatovich.

Com mais de 30 anos de carreira, Drexler é médico de formação e vive na Espanha desde 1995. Compôs a primeira música em língua não inglesa a vencer um Oscar de melhor canção original: Al Otro Lado del Río, hit de 2005 que foi trilha sonora do filme Diários de Motocicleta.

Drexler tem 13 Grammys Latinos e um Prêmio Goya.

Jorge Drexler em Porto Alegre

Quando: 29 de maio (sexta-feira), às 21h

29 de maio (sexta-feira), às 21h Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) Abertura da casa: 19h30min

19h30min Classificação: 16 anos