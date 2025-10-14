Jorge Drexler anuncia novo disco e turnê com show em Porto Alegre em 2026; veja data e preços de ingressos

Jorge Drexler vai retornar a Porto Alegre em 2026, quase três anos após apresentar a turnê do álbum Tinta y Tiempo aos gaúchos no Gigantinho. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, dia 14 (assista abaixo), o cantor e compositor anunciou que está gravando novo disco que terá turnê pela América do Sul com show no dia 29 de maio no Auditório Araújo Vianna.
A pré-venda de ingressos para clientes Banrisul começa nesta quarta-feira (15), ao meio-dia. As entradas para o público em geral estarão à venda na sexta-feira (17), também ao meio-dia (veja preços abaixo).
Os ingressos poderão ser comprados pela Sympla (online, com taxa) e nos pontos de venda físicos: loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2.611, de segunda a sábado, das 14h às 21h — sem taxa, somente em dinheiro) e bilheteria do Araújo Vianna (aberta somente nos dias de evento, duas horas antes do início de cada show — sem taxa, à vista em dinheiro e no cartão).
Preços de ingressos para o show de Porto Alegre (lote 1)
Plateia Alta Lateral:
- Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 130
- Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 120
- Inteira: R$ 240
Plateia Alta Central:
- Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 180
- Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 170
- Inteira: R$ 340
Plateia Baixa Lateral:
- Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 220
- Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 210
- Inteira: R$ 420
Plateia Baixa Central:
- Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 250
- Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 240
- Inteira: R$ 480
Plateia Gold:
- Inteira Solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 390
- Meia-entrada (desconto de 50%): R$ 380
- Inteira: R$ 760
Datas já anunciadas da turnê de 2026:
- 17 de abril: Buenos Aires (Argentina) — Movistar Arena
- 25 de abril: Santiago (Chile) — Movistar Arena
- 23 de maio: São Paulo (Brasil) — Espaço Unimed
- 29 de maio: Porto Alegre (Brasil) — Ajuditório Araújo Vianna
- 6 de junho: Montevidéu (Uruguai) - Antel Arena
Mais de 30 anos de carreira
O single mais recente do artista é El Fin y el Medio, lançado em 15 de setembro. Recentemente, ele também recebeu duas indicações ao Grammy Latino nas categorias de melhor música de pop/rock e melhor produtor pelo hit Desastres Fabulosos, parceria com Mateo Sujatovich.
Com mais de 30 anos de carreira, Drexler é médico de formação e vive na Espanha desde 1995. Compôs a primeira música em língua não inglesa a vencer um Oscar de melhor canção original: Al Otro Lado del Río, hit de 2005 que foi trilha sonora do filme Diários de Motocicleta.
Drexler tem 13 Grammys Latinos e um Prêmio Goya.
Jorge Drexler em Porto Alegre
- Quando: 29 de maio (sexta-feira), às 21h
- Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)
- Abertura da casa: 19h30min
- Classificação: 16 anos