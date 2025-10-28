Internado há 10 dias, Lô Borges passa por traqueostomia; quadro de saúde é grave

Músico foi internado inicialmente devido a uma intoxicação por medicamentos. João Diniz / Divulgação

O cantor, guitarrista e compositor Lô Borges precisou passar por uma traqueostomia no último sábado (25). A informação foi confirmada pela produção do artista.

O quadro de saúde do músico permanece grave, porém estável. Segundo o boletim médico divulgado na segunda-feira (27), o procedimento foi necessário para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Lô Borges está internado há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Belo Horizonte. Ele não tem previsão de alta hospitalar. Inicialmente ele foi internado em razão de um caso de intoxicação medicamentosa.

Biografia

Lô Borges é um dos fundadores, ao lado do cantor e compositor Milton Nascimento, do movimento Clube da Esquina, que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980. O álbum, batizado em referência a um disco homônimo de 1972, fundia influências do rock, do jazz e da música psicodélica com a tradição da MPB.

Algumas canções de autoria de Lô Borges são O Trem Azul, Um girassol da cor do seu cabelo, Tudo Que Você Podia Ser e Nada Será Como Antes, em parceria com Milton Nascimento.