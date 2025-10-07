Guitarrista do Oasis é diagnosticado com câncer de próstata e anuncia afastamento da turnê

Bonehead tem 60 anos. Reprodução / Twitter@BoneheadsPage

Guitarrista do Oasis, Paul Arthurs revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata e que, por isso, ficará afastado dos próximos shows da banda. Conhecido como Bonehead, ele fez o anúncio no sábado (4).

"Anteriormente, este ano, fui diagnosticado com câncer na próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que significou que eu poderia fazer parte dessa turnê incrível", comentou o guitarrista, que tem 60 anos.

Um dos membros fundadores da banda britânica dos irmãos Gallagher, Bonehead anunciou que vai ficar de fora de quatro shows: Em Seul, na Coréia do Sul, em Tóquio, no Japão, em Melbourne e Sydney, na Austrália.

"Agora, estou tendo que tirar uma pausa programada para a próxima fase do tratamento. Estou muito triste de ter perdido esses shows, mas estou me sentindo bem e voltarei a tempo para a América do Sul. Divirtam-se (nos shows) deste mês e vejo vocês no palco com a banda em novembro", finalizou.

Vitória contra o câncer

Não é a primeira vez que Bonehead enfrenta o câncer. Em 2022, ele venceu a doença. Na época, ele havia sido diagnosticado com câncer na amígdala.

Volta do Oasis

Quinze anos após o fim das apresentações, os irmãos Liam e Noel Gallagher retornaram aos palcos em 4 de julho com a famosa banda britânica Oasis. Conhecidos pelo temperamento explosivo, que culminou no fim do grupo em 2009, eles farão dois shows no Brasil, em 22 e 23 de novembro, no Estádio do MorumBIS, zona oeste de São Paulo.

O retorno inesperado trouxe à tona uma entrevista de Noel, para a Big Issue, em 2019:

— Saí da banda há 10 anos. Acho que o vi duas vezes desde então, e quase acabamos brigando sem motivo. Não consigo imaginar um dia em que acorde querendo passar dois anos em turnê, brigando pelo mundo com o Liam — disse na época.

A reconciliação da banda promete um lucro de cerca de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 368 milhões), segundo a imprensa britânica, além da venda de merchandising.

Buscas aumentam no Google Trends

O anúncio do diagnóstico motivou várias pessoas a irem até o Google procurar pelo nome da banda. Veja abaixo o gráfico:

As buscas por "Oasis" dispararam, principalmente na terça-feira. Reprodução / Google Trends