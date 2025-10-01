Música

''Vai na Ginga''
Notícia

Gilsinho, intérprete da Portela que morreu aos 55 anos, foi campeão em Uruguaiana e gravou samba do Bambas da Orgia

Cantor que marcou história da agremiação do Rio deixa legado também no Carnaval gaúcho

Frederico Feijó

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS