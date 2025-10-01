Gilsinho, intérprete da Portela que morreu aos 55 anos, foi campeão em Uruguaiana e gravou samba do Bambas da Orgia

Gilsinho durante a gravação do samba "Festa de Batuque", do Bambas da Orgia. Essa foi sua última obra registrada para a Portela. Pedro Henrique Fernandes/Divulgação Portela

Eterno intérprete da Portela, Gilsinho, que morreu na terça-feira (30), aos 55 anos, deixa também uma forte ligação com o Carnaval do Rio Grande do Sul. Ele defendeu o microfone oficial da Imperadores do Sol, de Uruguaiana, em 2019 e entre 2023 e 2025 — período em que conquistou o título no último Carnaval. O intérprete estava confirmado para retornar em 2026.

Uma de suas últimas gravações reforça essa conexão. Em junho, no Rio de Janeiro, ele deu voz a Festa de Batuque, samba do Bambas da Orgia que se tornou um clássico da cultura afro-gaúcha. A gravação contou com a participação do carro de som da Portela e da bateria Tabajara do Samba, comandada por Mestre Vitinho, que divulgou trechos nas redes sociais.

Composto por Paulo da Silva Dias, o Jajá, e Delmar Barbosa, o samba levou os Bambas da Orgia ao vice-campeonato de Porto Alegre em 1995 e foi regravado este ano como homenagem. Em 2026, a Portela levará para a Sapucaí o enredo sobre o Príncipe Custódio e a negritude gaúcha.

No Carnaval de 2025, Gilsinho esteve no título da Imperadores do Sol, que desfilou em Uruguaiana com o enredo "Memórias das Águas – A Alma Gaúcha Que Emerge Entre Rios". Em entrevista à RBS TV após o desfile campeão, resumiu o sentimento que marcou sua passagem pelo Estado após a enchente de 2024:

— É uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, para o povo gaúcho manter sempre a esperança porque o sol sempre vem.

O corpo de Gilsinho será velado na Quadra da Portela, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (1º), a partir das 9h. O sepultamento será às 17h, no Jardim da Saudade de Sulacap.

Trajetória no Carnaval

Gilsinho estreou como intérprete oficial em 2001, na Vai-Vai, em São Paulo. Depois, passou pela Barroca da Zona Sul (2004) e pela Unidos de Vila Maria (2005), até chegar à Portela em 2006, onde ficou até 2013. Em seguida, defendeu a Vila Isabel (2014 e 2015) e voltou à Águia em 2016, inicialmente ao lado de Wantuir.

Um ano depois, reassumiu sozinho o carro de som, posição que manteve até 2025, sendo a voz do título portelense em 2017, que encerrou jejum de 33 anos sem conquistas.

No Carnaval paulistano, voltou à Vai-Vai em 2010, 2015 e 2018, e esteve na Tom Maior entre 2022 e 2025. No interior, cantou na Acadêmicos do Campo do Galvão (Guaratinguetá) e na União Imperial (Santos), em 2024 e 2025.

No Rio Grande do Sul, consolidou-se como voz marcante da Imperadores do Sol, em Uruguaiana, entre 2019 e 2025, coroando a parceria com o título do último Carnaval.

Na Portela, sua escola de coração, eternizou o grito de guerra que marcou gerações: