Festival volta ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho neste sábado. Estúdios Combo / Divulgação

O festival Feijoada com Samba + Me Leva está de volta neste sábado (25) ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre. Vai ser uma verdadeira maratona, com direito ao melhor de dois mundos: gastronomia e música.

A programação de shows começa logo após a abertura dos portões, ao meio-dia, com os gaúchos do Ah Vera. Na sequência, sobem juntos ao palco o grupo Entre Elas e o cantor Marquinhos Sensação, seguidos de Jeito Moleque, Gaab e Pixote.

Entre os mais aguardados estão Belo e Péricles, dois gigantes do pagode romântico que prometem momentos de forte conexão com o público. O encerramento fica por conta do DJ e produtor Dennis.

Com 13 anos de trajetória, a Feijoada com Samba começou como um encontro entre amigos e, hoje, está consolidada como um dos eventos mais importantes do calendário da Capital. A edição deste ano é uma realização da Combo Agência e GR Shows e homenageia o público, os “feijulovers”, que fazem a festa acontecer.

— Em 2025, queremos celebrar o samba, o pagode, a feijoada, os encontros, os amores e as histórias... Tudo que nasceu ali, no meio da roda, e que hoje se tornou um dos maiores palcos do Estado — destaca Paloma Manica, sócia da Combo Agência.

E o aquecimento começa aqui! Belo e Péricles bateram um papo com GZH antes de aterrissarem na cidade. Confira.

Entrevista com Péricles

Péricles chega com sua voz marcante. Walter Guedes / Divulgação

Teu nome está entre os mais respeitados do samba e do pagode. O que significa pra ti participar de um evento que celebra exatamente essa mistura?

Eu não vejo a hora de voltar a Porto Alegre, uma cidade que sempre me acolhe com muito carinho e que consome demais a minha música. Estar em um evento que celebra o samba e o pagode é uma alegria enorme, especialmente ao lado de tantos talentos e amigos que a música me deu de presente. O público é o grande beneficiado com essa mistura de estilos e histórias, e eu espero contribuir da melhor forma possível pra que seja uma noite inesquecível.

Podemos esperar aqui em Porto Alegre aquele clima de nostalgia boa que tuas apresentações sempre proporcionam?

Com certeza, mas não só de nostalgia! Nesse show, eu viajo pelos meus 40 anos de carreira, canto sucessos da época do Exaltasamba, músicas marcantes da minha trajetória solo e também algumas releituras especiais. É um repertório que tem de tudo: canções pra dançar, pra pular, pra amar, pra chorar… Uma noite cheia de emoção, que celebra a minha história e a do público que me acompanha há tanto tempo.

Como artista que sempre valorizou as letras e o sentimento, e agora também como técnico do The Voice Brasil, o que você busca transmitir às novas gerações que estão iniciando na música?

Estou muito feliz em fazer parte do time do The Voice Brasil. Lá, nós somos técnicos, e não jurados, porque a ideia é orientar, somar, e não julgar. A missão é descobrir e incentivar novos talentos da nossa música. Procuro transmitir aos mais jovens a importância de ter paciência, respeitar o próprio tempo e não se distanciar da essência. O sucesso não acontece da noite pro dia, ele vem do amor pela arte, do estudo, da entrega e da verdade no que se faz. A música tem um poder transformador, e é isso que eu tento passar pra cada participante.

Entrevista com Belo

Belo apresenta uma seleção de clássicos. Vitor Batista / Divulgação

Em clima de Feijoada com Samba, qual o tempero perfeito pra acompanhar o teu som?

O meu tempero perfeito é o amor. Tudo que eu faço vem com muito sentimento, com verdade. O pagode tem essa energia boa de reunir as pessoas, de trazer alegria, a minha música combina com família reunida, comida boa e muita resenha. É música feita pra tocar a alma e embalar bons momentos.

Como é sentir o carinho do público gaúcho, que sempre te acolhe tão bem?

É uma emoção enorme! O público do Rio Grande do Sul sempre me recebeu com muito carinho, desde o começo da minha carreira. Cada vez que volto é como reencontrar velhos amigos, gente que canta junto, que se emociona, que faz parte da minha história. Esse calor humano do público gaúcho é especial demais, dá vontade de ficar sempre mais um pouquinho.

Além de emocionar o público nos palcos, você agora também pode ser visto na novela Três Graças, da Globo. Como essas duas experiências — música e atuação — se complementam na forma como você se conecta com o público?

Eu sou um eterno apaixonado pela arte e amo me desafiar. A música e a atuação têm algo em comum: as duas contam histórias e mexem com o coração das pessoas. Cantar sempre foi a minha forma de interpretar sentimentos, e agora na atuação eu descobri um novo jeito de fazer isso. Em Três Graças, estou vivendo uma experiência incrível, aprendendo muito com o Misael (seu personagem na trama) e todo o elenco que tem sido maravilhoso comigo, e me permitindo mostrar outras facetas do Belo.

Feijoada com samba

Neste sábado (25) , no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia)

no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia)

meio-dia Ingressos: a partir de R$ 130 (arena, meia-entrada solidária)

a partir de R$ 130 (arena, meia-entrada solidária) Ponto de venda online (com taxa): baladapp.com.br

Ordem das apresentações