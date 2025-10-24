Música

Nostalgia e ritmo
Notícia

Feijoada com Samba reúne Belo, Péricles e outros artistas em Porto Alegre neste sábado

Evento vai movimentar o Parque Harmonia com uma maratona de apresentações a partir do meio-dia

Alexandre Rodrigues

