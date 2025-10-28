Música

Abordagem inusitada
Notícia

Fã confunde Alcione com Elza Soares no Salgado Filho, tira a camisa e pede que cantora cuide suas malas para fumar; assista ao vídeo

Imagens foram compartilhadas no Instagram da artista, que se divertiu com o fato

Gustavo Foster

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS