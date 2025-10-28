Fã confunde Alcione com Elza Soares no Salgado Filho, tira a camisa e pede que cantora cuide suas malas para fumar; assista ao vídeo

A cantora Alcione compartilhou nesta terça-feira (28), nas redes sociais, um momento divertido que viveu com um fã no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Ela se apresentou no Festival Turá no último final de semana.
No encontro, um homem confundiu a cantora com Elza Soares — que morreu em 2022. Alcione reagiu com caras e bocas e com bom humor (veja o vídeo acima).
— É assim — diverte-se ela, no vídeo.
Nas imagens, Alcione aparece aguardando pelo voo no Salgado Filho, por volta das 6h, quando é abordada por um homem, que pede uma foto e um autógrafo, achando que a cantora é, na verdade, Elza Soares.
"Para descontrair: a Marrom abordada por um fã que a confundiu com a maravilhosa Elza Soares", diz um trecho da legenda da publicação.
No vídeo, ainda é possível ver que o fã tira a camisa e pede que a cantora autografe. Nos comentários da publicação, seguidores questionaram que nome a cantora assinou, e a equipe respondeu que ela autografou como Alcione.
No fim, antes de ir embora, o fã ainda pede que a cantora e sua equipe cuidem de suas malas para que ele vá à rua fumar.