"Eu e os gatinhos estamos livres da fome": fãs ajudam o músico Julio Reny a não precisar vender seu único violão

Referência no rock gaúcho, Julio Reny, 66 anos, já foi tema de biografia e filme. Jeff Botega / Agencia RBS

Uma postagem recente de Julio Reny nas redes sociais mobilizou os fãs do lendário cantor, compositor e líder das bandas KM 0, Expresso Oriente, Cowboys Espirituais e Irish Boys. Em dificuldades financeiras, o porto-alegrense decidiu colocar à venda seu único violão: um Strinberg modelo jumbo folk, comprado há cerca de cinco anos por R$ 1 mil e que tem uma flor-de-lis na extremidade.

Dois álbuns do roqueiro foram gravados dedilhando suas cordas: Confissões de Escobar e Sommeliers de Canções, ambos em parceria com Jeff Gomes.

Trata-se do instrumento musical que esteve com o artista em turnê pelo interior do Rio Grande do Sul e por praias de Santa Catarina durante a pandemia de covid-19. Foram mais de cem shows em dezenas de cidades.

— A história de eu ter botado o meu violão à venda é porque eu me vi acuado e encurralado pela vida. Sem dinheiro para pagar as contas e alimentar meus gatinhos, eu estava disposto a passar fome. Mas os meus animaizinhos são inocentes e não merecem — desabafa Reny, 66 anos.

Decisão surgiu de um sonho

Na última sexta-feira (17), o cantor conhecido por clássicos do rock gaúcho como Amor e Morte, Não Chores Lola e Jovem Cowboy recebeu a reportagem de Zero Hora no apartamento térreo onde vive, na Avenida João Pessoa, em frente ao Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre.

A moradia pertence a uma de suas duas filhas, e o músico fica responsável por pagar o condomínio (R$ 350 por mês). Seu empresário, Sandro Ineu, 46, mora junto e tem o compromisso de quitar a conta de luz. Os felinos Malhado e Preta, irmãos e ambos com cinco anos de idade, vivem sob o mesmo teto.

— Comecei a ter uma crise de pânico por não ter de onde tirar dinheiro. Antes de eu me deitar, fiz uma oração muito forte para Jesus Cristo e para o meu anjo da guarda. E caí no sono. No sonho, uma voz me disse assim: "Bota o teu violão à venda, custe o que custar" — conta Reny sobre os momentos que precederam o anúncio em seu Instagram.

Assim que acordou, chamou o empresário e pediu para auxiliá-lo na postagem. O resultado foi praticamente imediato. Fãs começaram a se manifestar e a fazer doações pelo Pix divulgado por Reny (veja, ao final da matéria, como contribuir).

Muitas pessoas também questionavam por que a classe artística, as casas noturnas e as entidades vinculadas à cultura não se mobilizam para promover um show beneficente para um dos roqueiros mais icônicos de Porto Alegre.

Reação dos fãs o surpreendeu

Sentado em sua cama com o violão no colo e tendo a imagem de Santo Expedito — conhecido por atender as causas urgentes — na mesinha de cabeceira, Reny recorda que o dinheiro começou a entrar em sua conta assim que os seguidores ficaram sabendo de seu drama. Então, o cantor sentiu-se envolto pelo carinho da corrente de solidariedade:

— Eu canto, componho, toco, lanço discos e gravo clipes por e para os meus fãs. Eles são o sentido da minha carreira e vida. Componho música pensando neles.

Reny diz ter sido surpreendido pela reação do público. A ideia era torcer para algum colecionador ver a postagem e acabar adquirindo o instrumento. Porém, em função da imensa repercussão e das consequentes doações, não foi preciso se desfazer de uma peça tão emblemática em sua trajetória de quase 50 anos.

— Só posso, com toda a humildade, agradecer do fundo do coração tamanho carinho e generosidade. O que vou dizer mais do que isso? — afirma, garantindo que não está parado no tempo e segue em atividade.

Leia Mais Nova geração do rock gaúcho: 12 artistas e bandas que surgiram na última década para conhecer

Roqueiro foi tema de biografia e filme

O músico já foi homenageado com a biografia Julio Reny — Histórias de Amor & Morte (Artes & Ofícios), lançada em 2015 pelo jornalista Cristiano Bastos.

Em julho deste ano, o documentário Amor e Morte em Julio Reny, dirigido por Fabrício Cantanhede, foi exibido na mostra Rock Gaúcho no Cinema, na Sala Paulo Amorim. Na tela, as dificuldades enfrentadas pelo músico — que tem 17 graus de miopia e catarata nos olhos — puderam ser conhecidas em detalhes. Em seu depoimento para o filme, Reny revelou que convive ainda com esquizofrenia e transtorno bipolar.

O roqueiro recebe uma pensão de cerca de um salário mínimo em razão do problema de visão. Agora, com o auxílio dos fãs, tenta se reequilibrar financeiramente. Até sexta-feira (17), cerca de R$ 10 mil já tinham sido repassados para a sua conta por pessoas preocupadas com a sua situação.

Ele estima ter realizado mais de cem composições na carreira e assegura que está quitando as dívidas para sair do sufoco.

— Eu e os gatinhos estamos livres da fome e o violão não será vendido.

Como ajudar Julio Reny