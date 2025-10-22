Música

Corrente de apoio
Notícia

"Eu e os gatinhos estamos livres da fome": fãs ajudam o músico Julio Reny a não precisar vender seu único violão

Ícone do rock gaúcho, que passa por dificuldades financeiras, tocou o instrumento em dois discos e em turnê no RS e SC

André Malinoski

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS