D'Angelo, vencedor de quatro Grammys, morre aos 51 anos

Considerado um dos grandes nomes do R&B, o cantor D'Angelo morreu nesta terça-feira (14) em Nova York. Em comunicado enviado à revista Variety, a família do artista norte-americano informou que ele enfrentava um câncer no pâncreas.

"A estrela brilhante de nossa família apagou sua luz para nós nesta vida... Após uma batalha prolongada e corajosa contra o câncer, estamos com o coração partido em anunciar que Michael D'Angelo Archer, conhecido por seus fãs ao redor do mundo como D'Angelo, foi chamado para casa", diz trecho do comunicado.

O artista estreou musicalmente em 1995, quando lançou o álbum Brown Sugar – que figurou por 65 semanas na Billboard 200 nos Estados Unidos. Ganhou fama com faixa homônima, Lady e Cruisin, em que mesclou hip-hpp e R&B e auxiliou a impulsionar o gênero neo-soul.

D'Angelo venceu quatro Grammys. Os dois primeiros foram em 2001, na categoria melhor performance de cantor masculino de R&B, por Untitled (How Does It Feel), e melhor álbum de R&B, com Voodoo – produção de 2000.

Ele voltou a vencer o mais prestigiado prêmio da indústria musical em 2016, novamente em duas categorias: melhor música de R&B, com Really Love, e melhor álbum de R&B, por Black Messiah – seu último trabalho, lançado em 2014.

"Somos eternamente gratos pelo legado de música extraordinariamente comovente que ele deixa para trás", continua o comunicado da família.

Nascido em South Richmond, no estado da Virgínia, D'angelo é o nome artística de Michael Eugene Archer. Pai de dois filhos e uma filha, aprendeu a tocar piano aos três anos de idade, época em que acompanhava o pai, pastor, em uma igreja.

Antes de se tornar um premiado artista e estrear seus vocais, escreveu o hit U Will Know para o grupo Black Men United, em 1993.