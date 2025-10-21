Grupo Cypress Hill está junto há três décadas. Cypress Hill / Reprodução

Um dos mais renomados grupos de hip-hop do mundo, o Cypress Hill desembarca em Porto Alegre em 2026. B-Real, Sen Dog e DJ Muggs se apresentarão na KTO Arena, no dia 16 de março.

A venda de ingressos começou nesta terça-feira (21), pelo site da Ticketmaster. Também é possível adquirir os tíquetes presencialmente no Studio Beauty Patrícia Rodrigues (R. Quintino Bandeira, 126 - São Geraldo), sem taxa de conveniência.

Há opções para três setores, com valores que variam conforme a modalidade :

Pista : R$ 490 | R$ 245 (meia-entrada)

: R$ 490 | R$ 245 (meia-entrada) Pista Premium : R$ 520 | R$ 260 (meia-entrada)

: R$ 520 | R$ 260 (meia-entrada) Mezanino: R$ 550 | R$ 275 (meia entrada)

Com produção da Live Nation Brasil, o show está marcado para as 21h. A abertura dos portões ocorre às 19h.

Além da apresentação em Porto Alegre, o Cypress Hill também anunciou apresentação em Curitiba, no dia 19 de março, e Rio de Janeiro, dia 22 do mesmo mês.

Relevância no hip-hop

O Cypress Hill surgiu há três décadas, com álbum homônimo lançado em 1991. B-Real, Sen Dog e DJ Muggs logo viraram sucesso e conquistaram o cenário underground, especialmente com os singles How I Could Just Kill a Man e The Phuncky Feel One.

O segundo álbum do grupo, Black Sunday, estreou em primeiro lugar no Top 200 da Billboard e recebeu três indicações ao Grammy – principal prêmio da música. A produção também conquistou a platina tripla nos Estados Unidos.