Cypress Hill anuncia show em Porto Alegre em 2026; ingressos já estão à venda

Grupo se apresentará em março, na KTO Arena. B-Real, Sen Dog e DJ Muggs também confirmaram apresentações em Curitiba e no Rio de Janeiro.

