Jards Macalé está entre as atrações da Miac, com show no dia 5 no Farol Santander. Andrea Nestrea / Divulgação

As mais diferentes formas de expressão artística tomam conta de sete espaços culturais de Porto Alegre a partir desta sexta-feira (3). É a Mostra Internacional de Arte Contemporânea (Miac), que reúne artistas do país e do Exterior durante três semanas. As apresentações, performances, exposições e debate falam sobre memória, ancestralidade, identidade e corpo.

Com atrações pagas (ingressos a partir de R$ 30) e outras com entrada gratuita, a programação traz nomes como Tulipa Ruiz (em show em parceria com a artista visual Cecília Lucchesi), Renato Borghetti (com Clarissa Ferreira e Paola Kirst) e Jards Macalé.

A organização chegou a anunciar a participação do cantor e compositor Marcos Valle em show com a banda gaúcha Trabalhos Espaciais Manuais, mas a vinda de Valle foi cancelada nesta quinta-feira (2) por motivos de saúde. O show da banda segue confirmado para este sábado (4), às 19h, no Farol Santander (ingressos esgotados). Será oferecida a opção de reembolso para os espectadores que desejarem.

Entre os espetáculos de destaque estão Azira'i, musical que aborda a relação da artista Zahy Tentehar com sua mãe, primeira mulher pajé da reserva de Cana Brava, no Maranhão; a performance cênica Ytá, de Barbara Matias Kariri e Edceu Barboza; e o espetáculo performático Antes do Tempo Existir, dirigido por Andreia Duarte.

Sob curadoria de Fernando Zugno e Guilherme Thiesen, a edição deste ano divide-se em duas frentes:

Música Viva: de 3 a 12 de outubro no Farol Santander Porto Alegre

de 3 a 12 de outubro no Farol Santander Porto Alegre O Tempo dos Corpos: de 14 a 26 de outubro no Instituto Ling

A programação completa pode ser acessada no site da Miac.

Retorno após a enchente

Tulipa Ruiz (foto) apresentará show inédito em parceria com Cecília Lucchesi nesta sexta-feira (3) no Farol Santander. ONErpm / Divulgação

No ano passado, em função da enchente no Rio Grande do Sul, não houve possibilidade de realização do evento. O idealizador da Miac, Fernando Zugno, não esconde o entusiasmo com o retorno.

Como exemplo das novidades apresentadas no evento, ele cita o espetáculo Habilidades Extraordinárias Delux (nesta sexta, às 20h, no Farol Santander Porto Alegre, com ingressos esgotados), de Tulipa Ruiz e Cecília Lucchesi:

— A Tulipa está circulando com esse show de lançamento de seu último disco e agrega algo mais. Aí entra a Cecília Lucchesi (artista visual). O que as pessoas vão assistir em Porto Alegre é a primeiríssima vez que é feito — diz o idealizador, que vive atualmente em Fortaleza, no Ceará.

Diferentes lugares e gerações

Renato Borghetti (foto) toca clássicos e novidades com Clarissa Ferreira e Paola Kirst no dia 12 no Farol Santander. Marcelo Farinha / Divulgação

A Miac possibilitará trocas entre artistas de lugares e gerações diferentes, observa Zugno:

— Esse tipo de encontro vai ocorrer, por exemplo, com a Ialodê, que é uma banda de mulheres negras daqui do samba, convidando a cantora e atriz Thalma de Freitas. Todas juntas pela primeira vez.

Já no dia 12, às 19h, no Farol Santander, Renato Borghetti tocará clássicos da careira e inéditas com participação da cantora e poeta Clarissa Ferreira e da cantautora e performer Paola Kirst.

Interações e novidades

Zahy Tentehar apresentará o musical "Azira'i" nos dias 11 e 12 no Teatro Simões Lopes Neto. Leo Anversa / Divulgação

Outra estrela, Jards Macalé, vai trazer "algo nunca visto" segundo Zugno, curador e idealizador da mostra:

— Ele vai tocar as canções de trilhas sonoras de filmes que compôs, e os filmes estarão sendo projetados atrás. É um show dirigido pela Rejane Zilles, parceira dele de muitos anos e diretora de cinema.

Zugno acrescenta que todas as atrações trazem alguma proposta de interação diferenciada ou novidade:

— Não gosto de citar destaques, mas a Azira'i (dia 11, às 21h, e dia 12, às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco) é um dos trabalhos que tenho orgulho de trazer à programação. E os seminários com as lideranças indígenas.

Outras atrações

Performance de dança "L'Opéra du Villageois", de Zora Snake, será apresentada no Instituto Ling no dia 22. MIAC / Divulgação

A Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana vai abrigar a peça Les Sans (dia 21, às 20h, entrada gratuita), coprodução Burkina Faso/Burundi inspirada no livro Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon.

No Instituto Ling será apresentada L'Opéra du Villageois (dia 22, às 20h, entrada gratuita), performance de dança da artista camaronesa Zora Snake. Serão apresentadas manifestações africanas ancestrais como kounga, nka'a e sondap.

O Galpão Floresta Cultural, inaugurado em julho deste ano, sediará o espetáculo Primeiro Amor (dias 25 e 26, às 19h, com ingressos a partir de R$ 30), do italiano Marco D'Agostin.

Olhar de interesse e curiosidade

O curador Guilherme Thiesen destaca a multiplicidade de linguagens presentes no evento:

— A gente não trabalha só com teatro, mas também com dança, e entra muito na música. O pessoal pode esperar um recorte da música no Brasil, das diversas formas de expressão. Será um retrato contemporâneo — antecipa.

Thiesen explica que o objetivo foi "descentralizar um pouco o olhar da curadoria":

— Trazemos atrações que geralmente não viriam ao país ou à cidade, que não são tão comuns aqui. Nossa expectativa é que o público tenha um olhar de interesse e curiosidade.

