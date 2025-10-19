Música

Dos campos para os microfones
"Chamo ele de dindo": quem são e o que disseram os artistas gaúchos que participaram do primeiro álbum de Ronaldinho

Projeto lançado no dia 17 de outubro reúne 40 nomes, entre produtores e MCs, do Rio Grande do Sul. A reportagem de Zero Hora conversou com alguns deles

Zero Hora

