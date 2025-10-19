Ronaldinho durante a abertura da Copa de 2018, na Rússia, tocando um tambor. AFP / AFP / AFP

Um dos maiores nomes do futebol mundial, Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, lançou na sexta-feira (17) o seu primeiro álbum musical como produtor. Bruxaria 051 – referência ao DDD do RS – faz jus ao apelido pelo qual é reconhecido o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, eleito pela Fifa. Além de enaltecer o Rio Grande do Sul: o projeto reúne 40 artistas gaúchos.

Com 22 faixas, o álbum mistura ritmos e vai do rap ao trap e ao funk. O projeto também traz nomes consolidados de fora do Estado. O funkeiro paulista MC Hariel colabora em O Corre Nunca Vai Parar. Também paulista, o rapper Dexter rima em Muleque Zika. Do interior de São Paulo, Nath Fischer contribui em Donas do Jogo 3.

Mas a essência de Bruxaria 051 é gaúcha, destaca Guilherme Camerini. Ele é CEO e sócio do RIC Music, selo musical do já consolidado festival de hip-hop Rap In Cena, de Porto Alegre, que assina a produção ao lado da Tropa do Bruxo, do próprio Ronaldinho, e da Analogic Records, de São Paulo.

Camerini conta que Ronaldinho participou do processo criativo das faixas do álbum e auxiliou na escolha dos artistas e músicas que estão no Bruxaria 051.

— A gente decidiu fazer esse projeto principalmente pra fortalecer a cena gaúcha musicalmente, de funk, de rap, de trap. O primeiro álbum do Ronaldinho Gaúcho, é algo histórico pra nós e pra nossa cena musical aqui do Rio Grande do Sul — diz.

— É um sonho que nasceu das ruas, da quebrada. O Ronaldinho Gaúcho foi da quebrada, a gente (do RIC Music) veio da quebrada. A maioria dos MCs, se não todos, vem de quebrada também, que a gente tá fortalecendo e fazendo esse projeto juntos — conclui.

Com exclusividade, a reportagem de Zero Hora conversou com alguns dos artistas gaúchos que participaram do projeto. Eles falaram sobre o sentimento de estar no álbum e seus projetos futuros.

Quem são os artistas gaúchos presentes no álbum com Ronaldinho

DG, 22 anos

DG concedeu entrevista à coluna Estrelas da Periferia, do Diário Gaúcho, do dia 12 de setembro de 2023. Honor / Divulgação

Voz da faixa 21, intitulada 7ª Andar, o porto-alegrense DG sabia que Ronaldinho lançaria o álbum musical. Isso porque o artista tem uma "amizade íntima" com o ex-craque e conviveu na casa do bruxo após ser apresentado pelo parceiro de música Duda Pah – que também está no projeto.

Eu até chamo ele de dindo, ele me chama de afilhado DG Artista porto-alegrense que participou do primeiro álbum musical de Ronaldinho Gaúcho.

— No primeiro dia (na casa de Ronaldinho), a gente compôs algumas música, ele curtiu demais e falou para eu ficar lá nas temporadas em que ele estiver — revela DG, que ainda destaca que Ronaldinho "agregou muito" à sua vida.

Sobre sua música em Bruxaria 051, DG conta que a escreveu "conversando e não cantando". O artista também diz que Ronaldinho acompanhou o processo de criação da faixa, cujo objetivo é "tocar o coração de muita gente".

Também em outubro, DG assinou contrato com a gravadora Medellín Records, do Rio de Janeiro, considerada uma das maiores produtoras de trap e rap do Brasil. Para os próximos meses, o artista prepara o lançamento de outras composições que realizou junto com Ronaldinho, algumas presentes no álbum de pagode que será lançado em breve pela Tropa do Bruxo.

Diego Ret, 31 anos

Ret concedeu entrevista à coluna Estrelas da Periferia, do Diário Gaúcho, do dia 26 de setembro de 2023, com o Hot Players. @Jovemkoda/@Kodaglam / Divulgação

Cria de Eldorado do Sul, Diego Ret apresenta suas rimas na faixa 22 do álbum: Debochando da Receita, que também conta com Neew, Gh Original, Gapes, DJ Dubom, Smile e Arcy. Ele conta que o sentimento ao receber o convite para participar do projeto foi de "dever cumprido" por seus mais de 10 anos de carreira.

— Foi uma sessão super natural, escrevi e gravei na hora. Eu me aventurei, o beat é mais acelerado, mais funk, e eu sou mais trap — recorda sobre a gravação da faixa, ao destacar que ficou feliz que Ronaldinho compartilhou o setlist do álbum em seu Instagram, embora não tenha conhecido o craque pessoalmente.

Membro fundador do tradicional grupo gaúcho de rap Hot Players, Ret lançou o single Desbaratinar, com Saulit e MC Pedro RS, no dia 16 de outubro. Ele também conta que ainda prepara o lançamento de seu primeiro álbum solo: Onze, Onze, com sete faixas e data de estreia para 11 de novembro.

— Tem música que eu falei sobre o meu filho, tem colaboração com o Romano, que é um artista nacional. Acho que vai ser uma virada de chave na minha carreira — projeta.

Leia Mais Ronaldinho pode ser a luz de salvação para o Grêmio

Keni YGS, 22 anos

Keni concedeu entrevista à coluna Estrelas da Periferia, do Diário Gaúcho, do dia 2 de maio de 2023. Lau Baldo / Divulgação

Porto-alegrense, Keni YGS recebeu o convite por meio do RIC Music e participa do single 20 do álbum: Madrugada, com Lêsso, Florence, CP no Beat e DJ Cochi. Para ele, é uma "sensação inexplicável" e a realização de um sonho estar no projeto.

— Meu pai jogou com o Ronaldinho na escolinha do Grêmio há muitos anos atrás. Ele me mandou mensagem quando soube que eu estaria no projeto, foi uma emoção muito grande — conta o artista, que também não conheceu Ronaldinho pessoalmente – "ainda".

Keni, que estreou musicalmente com o álbum Bem-Vindos à Selva (2022), conta que apesar da emoção, não botou peso no projeto e buscou se divertir na hora de compor seu verso, que fala sobre como ele curte a noite "no lado leste de Porto Alegre".

O artista também atua como modelo, participou de peças publicitárias para marcas como Old Spiece e Mercado Livre, e agora prepara o lançamento do seu segundo álbum para os próximos meses.

Saulit, 32 anos

Saulit concedeu entrevista à coluna Estrelas da Periferia, do Diário Gaúcho, do dia 1º de agosto de 2023. Vitor Debald / Divulgação

Nascido em Ijuí e criado em Eldorado do Sul, Saulit já havia colaborado com a Tropa do Bruxo no single Passe de Mágica (2024). O DJ e produtor musical também recebeu um vídeo de Ronaldinho Gaúcho, que foi exibido durante sua apresentação no Rap In Cena no último, mas não esconde o entusiasmo com Bruxaria 051.

— Toda vez que envolve meu nome junto com o do Ronaldinho Gaúcho me passa um sentimento de realização. O cara é um ídolo mundial, uma das pessoas mais conhecidas do mundo. Um sentimento de estar no caminho certo — declara Saulit.

O artista gaúcho participa da faixa 6 do álbum, intitulada Toma Caixa. Ele conta que atuou como produtor, com direcionamento musical e instrumental do single, que conta com Menor JP, DJ Muck, MC Filippinho, Manim, MC Loss e Kotim.

Além do projeto com Ronaldinho, Saulit também lançou, no dia 16, o funk Desbaratinar, com MC Pedro RS e Diego Ret. Para os próximos meses, o artista também projeta lançamentos com Pelé MilFlows e Bruce Lu, voltados ao trap.

Kauhan Peres, 28 anos

Kauhan bateu 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify recentemente. Fernanda Costa / Divulgação

Osoriense criado em Cidreira, Kauhan Peres colaborou com a composição e produção da faixa 9: Bruxaria em Dubai, com MC Mumuzin, MC da TZ, Gustavinhon e CP no Beat. "Sem palavras" para descrever o sentimento de estar no álbum de Ronaldinho, ele enaltece a presença de artistas gaúchos no projeto.

— Feliz demais. Não tenho palavras para descrever, além de estar no álbum do bruxo (Ronaldinho), estar no projeto que está a tropa toda do Sul. É inexplicável estar vivendo este momento — conta Kauhan, que agora sonha conhecer o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira.

Recentemente, Kauhan alcançou a marca de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify – principal plataforma de streamming musical no Brasil. Seu último lançamento é Procedimento da Casa, com MC Meno K, Ryan SP e MC Negão Original.

Demais artistas

O primeiro álbum musical de Ronaldinho Gaúcho também traz outros nomes gaúchos: Boladin 211, Meno K, LC, J9, MC Cria, Luka Pumes, Branco R.P.3., MC Pequeno Chefe, MC Tony, MC Léo, Ticolé, MC HV, WG Original, Mc Nego Bola, Demenor Rlk, Mazim, MC Dino, K8K, PZK, Murilinho, MC Coutinho 256, LT, MC Mumuzinho, MC da Tz, MC Felipinho, MC Loss, Manin, MC da VR, Dejinha, Waltin, Dudupah, BRK, Nick Dilla, Cocoa Mami, Alexia Mahulia, Turquesa, Cristal, Rapper Dogg, Zudizilla, Baum, DoisD, Lamar Lesso e Florence.

Com produção musical de: DJ Fredi Chernobyl, Guizin do Trem, Barth de Verdade, Pedro Vieira, DJ LJ, Gibin (SP), Kauã Peres, Rafadélico, Muck (SP), Saulit, DJ Narru (SC), Charlin do Trap, SMU (MG), Viégass, Bertoi Hyper, Liu Beatz, Cp no Beat e DJ Lud (SP)

Composições com participações de Ronaldinho

Dentre os intérpretes que já cantaram composições que levam a assinatura de Ronaldinho, estão: Iza (Você Não Vive Sem), Wesley Safadão (Solteiro de Novo) e a dupla João Lucas & Marcelo (Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha).

O ex-camisa 10 também emprestou sua voz em faixas como Se Organizar Direito, com Bom Gosto e Dennis DJ, e O Segredo do Feijão, parceria com Péricles e Xande de Pilares.