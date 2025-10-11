Cantor argentino Fede Dorcaz é morto a tiros na Cidade do México

Dorcaz estava no México para participar de um reality. @FedeDorcaz via X / Reprodução

O cantor argentino Federico Dorcazberro, conhecido como Fede Dorcaz, foi morto a tiros na Cidade do México na última quinta-feira (9). Ele estava no país para participar de um reality show de dança.

Segundo o portal TMZ, ele tinha 29 anos e teria sido atacado durante uma tentativa de assalto enquanto deixava um ensaio. A morte ocorreu no local.

As autoridades estão investigando imagens de segurança e vasculhando a área para identificar os quatro homens suspeitos. Eles foram vistos deixando a região em duas motocicletas.

O g1 apurou que ele participaria da próxima temporada do reality show de dança com famosos, o popular Las Estrellas Bailan en Hoy.

A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC CDMX) informou na rede social X que “tomou conhecimento de um homem que perdeu a vida devido a ferimentos de bala, aparentemente um ataque direto”, o que indicaria um ataque deliberado e não um acidente.

Quem era Fede Dorcaz

O cantor nasceu em Mar del Plata, na província de Buenos Aires. Iniciou sua carreira profissional na Espanha, para onde emigrou com a família na adolescência, como modelo. Posteriormente, seguiu para os Estados Unidos e México onde adentrou o mundo da música pop.

O jornal argentino La Nación informa que seu lançamento mais recente era Si tú vieras, uma parceria com o artista colombiano Saibu.

Entre seus maiores sucessos estão Volver a Empezar, No eres tú, Cara bonita e Moka, que fez com sua namorada, a também cantora e atriz Marina Ávila. Ávila lamentou a perda. “Sempre será minha pessoa favorita”, escreveu no X.

Em maio, a Rolling Stone o chamou de “estrela latina em ascensão meteórica” e apostava no argentino como a “redefinição do pop latino global”. A publicação também destacou o início de sua presença no Brasil.

No Instagram, a produção do programa de dança lamentou o falecimento. O programa afirmou que "Fede deixa um grande vazio" na equipe e que "sua memória e sua paixão seguirão nos inspirando sempre".