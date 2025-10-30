Bryan Adams confirma show em Porto Alegre e mais três cidades do Brasil em 2026

Cantor já se apresentou em Porto Alegre, em 2007. Raph_PH / CC BY-SA 2.0

Bryan Adams desembarcará no Brasil com a turnê Roll With The Punches em março de 2026. E uma das quatro cidades brasileiras a receber o cantor canadense será Porto Alegre, no dia 11, no Auditório Araújo Vianna.

Autor de sucessos como Everything I Do) I Do It For You e Heaven e Summer of ‘69, antes de desembarcar em Porto Alegre ele ainda se apresenta em outras três cidades:

Rio de Janeiro, 6 de março, no Qualistage

São Paulo, 7 de março, no Vibra São Paulo

Curitiba, 9 de março, no Live

"América do Sul, aqui vamos nós", escreveu Bryan Adams em seu perfil no Instagram ao anunciar os shows. Ainda não há informações sobre a venda e preços dos ingressos em Curitiba e Porto Alegre.

As vendas para os shows no Rio de Janeiro e São Paulo começam no 4 de novembro, no site da Eventim. Os valores variam entre R$ 225 e R$ 1.000.

Quem é Bryan Adams

Nascido em Kingston, Bryan Adams lançou seu primeiro álbum aos 20 anos. O disco que leva o nome do artista estreou em 1980.

Seu primeiro sucesso foi com a música Straight from the Heart. Ela compõe Cuts Like a Knife (1983), seu terceiro álbum.

Com Reckless (1994), tornou-se o primeiro artista canadense a receber o disco de diamante em seu país. Entre os sucessos do álbum estão Run to You, Summer of '69 e Heaven.

Em 1991, alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso de pelo menos 19 países com (Everything I Do) I Do It for You. A música também permaneceu liderou por 16 semanas no Reino Unido e integra o álbum Waking Up the Neighbours – que também recebeu o disco de diamante no Canadá.