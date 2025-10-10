Música

Com a Palavra
Notícia

"As pessoas que estão milionárias com a música que nasce da favela não são as faveladas", diz rapper Criolo

Artista vem a Porto Alegre no dia 17 de outubro com um show que celebra os seus 50 anos de vida, passando por seus sucessos

Carlos Redel

