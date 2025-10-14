Música

No "Timeline"
Notícia

Após descida de Mineirinho no CAFF, Armandinho comenta possibilidade de surfar no Guaíba: "Seria um sonho"

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o cantor brincou ao mencionar a necessidade de uma máquina de fazer ondas para a situação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS