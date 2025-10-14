Após descida de Mineirinho no CAFF, Armandinho comenta possibilidade de surfar no Guaíba: "Seria um sonho"

Depois que o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, mostrou que é possível descer de skate a megarrampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), outros sonhos ousados dos porto-alegrenses seguem no imaginário coletivo. Um deles é "pegar onda no Guaíba", como canta Armandinho em Reggae das Tramanda.
Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta terça-feira (14), o próprio cantor comentou sobre a possibilidade de realizar esse desejo. Embora fosse necessário contar com uma máquina de fazer ondas, ele acredita que o sonho poderia se tornar realidade:
— Acho que a patrocinadora teria que trabalhar bastante, ia ter que colocar uma máquina de onda em algum recanto propício para fazer — brinca o compositor. — Seria um sonho. Acho que em Porto Alegre seria lindo, cairia como uma luva. O surfe é uma modalidade tão linda e, em Porto Alegre, tem tantos surfistas. Daria muito certo.
Atração confirmada do Festival Turá, que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Anfiteatro Pôr do Sol, o artista, que se apresenta no sábado, garantiu que irá presentear o público com todos os seus grandes sucessos.
— Eu quero dizer que vou tocar todos os sucessos lá para a galera, que é isso que eu vou mandar — afirmou, reforçando o compromisso de manter viva a trilha sonora que acompanha seus fãs há décadas.