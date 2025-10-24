Música

Diversidade musical
Notícia

Adiada pela enchente, segunda edição do Festival Turá chega com novas atrações: "Buscamos um evento eclético"

Evento será neste sábado e domingo no Anfiteatro Pôr do Sol, com abertura dos portões às 12h30min

William Mansque

Cultura e comportamento

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS