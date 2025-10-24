Será a concretização do último grande evento musical impedido pela enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. Prevista para ocorrer originalmente em maio do ano passado, a segunda edição gaúcha do Festival Turá será realizada neste sábado (25) e domingo (26) no Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre, com abertura dos portões às 12h30min em ambos os dias (veja a programação e detalhes sobre ingressos ao final).
O primeiro dia contará com Os Garotin, Alcione e BaianaSystem. No segundo, será a vez de Nando Reis, Silva, Mano Brown e Ney Matogrosso, encerrando o festival com o show da turnê Bloco na Rua.
Obstáculo superado
Diante do cenário da enchente, a organização do Turá — que é realizado em Porto Alegre pelas produtoras Time for Fun (T4F) e Maia Entretenimento — precisou conciliar a agenda dos artistas que já estavam acertados para o ano passado com a nova data. Porém, houve dificuldade em manter todos os nomes na programação. Alguns já teriam encerrado a agenda de shows ou entrariam em estúdio.
— Estávamos a poucos dias da segunda edição quando aconteceu a tragédia da enchente. Tivemos que remontar o lineup e fixar o festival no segundo semestre, por conta do período do ano e de estarmos num lugar onde dependemos da agenda de clima — explica Gustavo Sirotsky, diretor da Maia Entretenimento.
Maitê Quartucci, head de shows nacionais da T4F, complementa:
— Alguns artistas já estavam programados para começar um novo processo, como foi o caso do Djavan, do Lulu Santos e da Adriana Calcanhotto. Acho que a gente conseguiu superar esse obstáculo de uma forma bacana, trazendo Mano Brown, Silva e Os Garotin, que é uma banda em ascensão. Foi uma dificuldade pela qual passamos com louvor.
Na primeira edição do Turá, em 2023, mais de 20 mil pessoas compareceram ao Anfiteatro Pôr do Sol — o local não recebia eventos desde 2019. Para a segunda vez do festival na capital gaúcha, a organização promete mais opções de gastronomia e mais áreas com sombra.
Quanto a uma terceira edição, Maitê sublinha:
— A gente espera conseguir sim estar aqui no ano que vem, no mês de outubro.
Para diferentes gostos
O Turá é um festival que foca na diversidade de gêneros musicais de artistas brasileiros, passando por samba, rock, reggae, rap, pop e MPB, entre outros. O principal objetivo é celebrar a cultura do país. Sirotsky explica:
— Buscamos um evento eclético que, dentro da nossa proposta, consiga conquistar os mais variados gostos. Por exemplo, quando a gente fala de hip-hop, quem é um artista de rap que tenha groove e converse com a música brasileira? E assim por diante para cada ritmo.
Um dos diferenciais do Turá de Porto Alegre em relação à edição de São Paulo é o foco nas bandas gaúchas. Neste ano, haverá Fresno (que entrou no lineup com a mudança de data), Cachorro Grande, Dingo e Armandinho, além dos blocos carnavalescos Não Mexe Comigo e Turucutá.
Nos intervalos entre os shows, o palco será tomado por DJs de algumas das festas da capital gaúcha (veja lista ao final).
A catarse do BaianaSystem
Entre as atrações, um dos principais destaques é a volta do BaianaSystem a Porto Alegre após mais de sete anos — a única apresentação da banda na cidade ocorreu em 29 de fevereiro de 2018 no Opinião.
Formado em 2009, em Salvador (BA), o grupo se notabilizou por uma sonoridade que combina guitarra baiana (instrumento clássico do axé) com rock, frevo, pagode baiano, reggae, samba e música eletrônica, entre outros ritmos, com influência do conceito de sound system — conjuntos de caixas de som e amplificadores que são utilizados para tocar música popular no Norte do Brasil, normalmente em espaços abertos.
O Baiana também chama atenção pela intensidade de suas apresentações, que levam o público a pular constantemente e a formar rodas. É comum um show do grupo ser descrito como "catártico", especialmente em suas apresentações no Carnaval de Salvador.
Banda ficou "mais rock"
Desta vez, o Baiana vem a Porto Alegre com o show Nossa Cultura em Primeiro Lugar, embalado também pelo álbum O Mundo Dá Voltas (2025). Sete anos depois, há ligeiras mudanças no som que a banda apresenta no palco.
— Acho que a banda ficou mais rock — descreve Roberto Barreto, que toca guitarra baiana no grupo. — Está mais pesado nos arranjos, com um som mais definido no que fazemos ao vivo. Antes tínhamos algo muito experimental. Ainda tocamos de maneira aberta, dificilmente repetimos um show, mas conseguimos organizar nosso som de maneira que a mensagem chegue melhor.
Completam a banda Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats, synths e programações), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano e synths) e Ícaro Sá (percussão). Sobre o retorno a Porto Alegre, Barreto destaca:
— Nessa ideia de que o mundo dá voltas, poder voltar ao Sul é muito importante para a gente. Tanto no sentido de conexão com nossa cultura quanto para entender como as pessoas veem o Baiana, além de termos essa troca com o público.
Festival Turá Porto Alegre 2025
- Neste sábado (25) e domingo (26), no Anfiteatro Pôr do Sol (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1.888)
- Abertura dos portões em ambos os dias: 12h30min
Sábado (25)
- 13h35min - Ultramen
- 14h25min - Bloco Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só
- 15h - Os Garotin
- 16h - Espartano por Johnny 420
- 16h35min - Armandinho
- 17h35min - Cortex por Gilzerax
- 18h10min - Fresno
- 19h10min - Tieta por Joelma Terto
- 19h45min - Alcione
- 20h45min - Neue por JP Florence
- 21h30min - BaianaSystem
Domingo (26)
- 13h35min - Dingo
- 14h35min - Bloco Turucutá
- 15h10min - Cachorro Grande
- 16h10min - Beco por Schutz & Akeem
- 16h45min - Nando Reis
- 17h45min - BoomRap por Milkshake
- 18h20min - Mano Brown
- 19h25min - Blow Up por Claus Pupp & Mely Paredes
- 20h - Silva
- 21h10min - Cadê Tereza? por Nanni Rios
- 21h45min - Ney Matogrosso
Ingressos
- Avulsos (para um dos dias): a partir de R$ 240 (meia-entrada, terceiro lote)
- Passaporte (para os dois dias): a partir de R$ 456 (meia-entrada, terceiro lote)
Pontos de venda
- Online (com taxa): festivaltura.com.br/poa.
- Bilheteria oficial (sem taxa): Laboratório da Luz (Rua Regente, 377 — Petrópolis). Horário de funcionamento: sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h