A edição de 2025 da premiação musical MTV Video Music Awards (VMA) aconteceu neste domingo (7), em Nova York, nos Estados Unidos.
A apresentação desta edição do prêmio ficou a cargo do rapper LL Cool J. O membro do Hall da Fama do Rock & Roll e pioneiro do Hip-Hop assumiu o comando do VMA 2025 pela primeira vez, após já ter sido mestre de cerimônias em 2022 ao lado de Nicki Minaj e Jack Harlow.
Não faltaram performances, incluindo uma abertura de Lady Gaga com Abracadabra, um dueto especial de Rosé e Bruno Mars com Apt. e uma performance surpresa de Taylor Swift, que apresentou pela primeira vez a faixa inédita Wild at Heart.
Lady Gaga liderou as indicações com 12 nomeações. A cantora conquistou os prêmios de Artista do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor Colaboração, esta última ao lado de Bruno Mars, com a canção Die with a Smile.
O maior prêmio da noite, Vídeo do Ano, ficou para Ariana Grande, com Brighter Days Ahead.
Confira os vencedores do VMA 2025
Vídeo do Ano
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé e Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd, Playboy Carti – Timeless
Artista do Ano
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga (vencedora)
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Música do Ano
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile
- Lorde – What Was That
- Rosé e Bruno Mars – Apt. (vencedor)
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd, Playboy Carti – Timeless
Artista Revelação
- Alex Warren (vencedor)
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Melhor Artista Pop
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter (vencedora)
- Tate McRae
Performance do Ano – MTV Push
- Agosto de 2024 – Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)
- Setembro de 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song
- Outubro de 2024 – Mark Ambor – Belong Together
- Novembro de 2024 – Lay Bankz – Graveyard
- Dezembro de 2024 – Dasha – Bye Bye Bye
- Janeiro de 2025 – Katseye – Touch (vencedoras)
- Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani
- Março de 2025 – Leon Thomas – Yes It Is
- Abril de 2025 – Livingston – Shadow
- Maio de 2025 – Damiano David – Next Summer
- Junho de 2025 – Gigi Perez – Sailor Song
- Julho de 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out
Melhor Grupo
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- BLACKPINK (vencedoras)
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- twenty one pilots
Melhor Colaboração
- Bailey Zimmerman e Luke Combs – Backup Plan
- Kendrick Lamar e SZA – Luther
- Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile (vencedores)
- Post Malone e Blake Shelton – Pour Me a Drink
- Rosé e Bruno Mars – Apt.
- Selena Gomez e Benny Blanco – Sunset Blvd
Melhor Pop
- Alex Warren – Ordinary
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé e Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Melhor Hip-Hop
- Doechii – Anxiety (vencedora)
- Drake – Nokia
- Eminem com Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla com Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J com Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4X4
Melhor R&B
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas e Freddie Gibbs – Mutt (Remix)
- Mariah Carey – Type Dangerous (vencedora)
- Partynextdoor – No C hill
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Melhor Alternativo
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- MGK & Jelly Roll – Lonely Road
- Sombr – Back to Friends (vencedor)
- The Marías – Back to Me
Melhor Rock
- Coldplay – All My Love (vencedores)
- Evanescence – Afterlife (da série da Netflix ‘Devil May Cry’)
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Melhor Latino
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- J Balvin – Rio
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – La Patrulla
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?
- Shakira – Soltera (vencedora)
Melhor K-pop
- Aespa – Whiplash
- Jennie – Like Jennie
- Jimin – Who
- Jisoo – Earthquake
- Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again (vencedoras)
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- Rosé – Toxic Till the End
Melhor Afrobeat
- Asake e Travis Scott – Active
- Burna Boy com Travis Scott – TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems com Asake – Get It Right
- Tyla – Push 2 Start (vencedora)
- Wizkid com Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Melhor Country
- Chris Stapleton – Think I'm in Love with You
- Cody Johnson com Carrie Underwood – I'm Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- Megan Moroney – Am I Okay? (vencedora)
- Morgan Wallen – Smile
Música de Verão
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)
- Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want (vencedora)
- Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sombr – 12 to 12
- Tate McRae – Just Keep Watching
Melhor Álbum
- Bad Bunny – Debí Tirar Mais Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m the Problem
- Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet (vencedora)
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Melhor Longa
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Melhor Vídeo Para o Bem (com mensagem social)
- Burna Boy – Higher
- Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess (vencedor)
- Doechii – Anxiety
- Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
Melhor Direção
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Charli xcx – Guess com Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra (VENCEDORA)
- Rosé e Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Melhor Direção de Arte
- Charli xcx – Guess com Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra (vencedora)
- Lorde – Homem do Ano
- Miley Cyrus – Fim do Mundo
- Rosé e Bruno Mars – Apt.
Melhor Cinematografia
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us (vencedor)
- Lady Gaga – Abracadabra
- Miley Cyrus – Easy Lover
- Sabrina Carpenter – Manchild
Melhor Edição
- Charli xcx – Guess com Billie Eilish
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Tate McRae – Just Keep Watching (vencedora)
Melhor Coreografia
- Doechii – Anxiety (vencedora)
- FKA Twigs – Eusexua
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Tyla – Push 2 Start
- Zara Larsson – Pretty Ugly
Melhores Efeitos Visuais
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Lady Gaga – Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild (vencedora)
- Tate McRae – Just Keep Watching (do filme F1)
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow