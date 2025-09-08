Sabrina Carpenter, Doja Cat e Lady Gaga no VMA 2025. MTV / Reprodução

A edição de 2025 da premiação musical MTV Video Music Awards (VMA) aconteceu neste domingo (7), em Nova York, nos Estados Unidos.

A apresentação desta edição do prêmio ficou a cargo do rapper LL Cool J. O membro do Hall da Fama do Rock & Roll e pioneiro do Hip-Hop assumiu o comando do VMA 2025 pela primeira vez, após já ter sido mestre de cerimônias em 2022 ao lado de Nicki Minaj e Jack Harlow.

Não faltaram performances, incluindo uma abertura de Lady Gaga com Abracadabra, um dueto especial de Rosé e Bruno Mars com Apt. e uma performance surpresa de Taylor Swift, que apresentou pela primeira vez a faixa inédita Wild at Heart.

Lady Gaga liderou as indicações com 12 nomeações. A cantora conquistou os prêmios de Artista do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor Colaboração, esta última ao lado de Bruno Mars, com a canção Die with a Smile.

O maior prêmio da noite, Vídeo do Ano, ficou para Ariana Grande, com Brighter Days Ahead.

Confira os vencedores do VMA 2025

Vídeo do Ano

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé e Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboy Carti – Timeless

Artista do Ano

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga (vencedora)

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Música do Ano

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile

Lorde – What Was That

Rosé e Bruno Mars – Apt. (vencedor)

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboy Carti – Timeless

Artista Revelação

Alex Warren (vencedor)

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter (vencedora)

Tate McRae

Performance do Ano – MTV Push

Agosto de 2024 – Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Setembro de 2024 – Ayra Starr – Last Heartbreak Song

Outubro de 2024 – Mark Ambor – Belong Together

Novembro de 2024 – Lay Bankz – Graveyard

Dezembro de 2024 – Dasha – Bye Bye Bye

Janeiro de 2025 – Katseye – Touch (vencedoras)

Fevereiro de 2025 – Jordan Adetunji – Kehlani

Março de 2025 – Leon Thomas – Yes It Is

Abril de 2025 – Livingston – Shadow

Maio de 2025 – Damiano David – Next Summer

Junho de 2025 – Gigi Perez – Sailor Song

Julho de 2025 – Role Model – Sally, When the Wine Runs Out

Melhor Grupo

aespa

All Time Low

Backstreet Boys

BLACKPINK (vencedoras)

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

KATSEYE

My Chemical Romance

SEVENTEEN

Stray Kids

The Marías

twenty one pilots

Melhor Colaboração

Bailey Zimmerman e Luke Combs – Backup Plan

Kendrick Lamar e SZA – Luther

Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile (vencedores)

Post Malone e Blake Shelton – Pour Me a Drink

Rosé e Bruno Mars – Apt.

Selena Gomez e Benny Blanco – Sunset Blvd

Melhor Pop

Alex Warren – Ordinary

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga e Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé e Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Melhor Hip-Hop

Doechii – Anxiety (vencedora)

Drake – Nokia

Eminem com Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla com Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J com Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Melhor R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas e Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

Mariah Carey – Type Dangerous (vencedora)

Partynextdoor – No C hill

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Melhor Alternativo

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK & Jelly Roll – Lonely Road

Sombr – Back to Friends (vencedor)

The Marías – Back to Me

Melhor Rock

Coldplay – All My Love (vencedores)

Evanescence – Afterlife (da série da Netflix ‘Devil May Cry’)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Melhor Latino

Bad Bunny – Baile Inolvidable

J Balvin – Rio

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – La Patrulla

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

Shakira – Soltera (vencedora)

Melhor K-pop

Aespa – Whiplash

Jennie – Like Jennie

Jimin – Who

Jisoo – Earthquake

Lisa ft. Doja Cat & Raye – Born Again (vencedoras)

Stray Kids – Chk Chk Boom

Rosé – Toxic Till the End

Melhor Afrobeat

Asake e Travis Scott – Active

Burna Boy com Travis Scott – TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng e Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems com Asake – Get It Right

Tyla – Push 2 Start (vencedora)

Wizkid com Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Melhor Country

Chris Stapleton – Think I'm in Love with You

Cody Johnson com Carrie Underwood – I'm Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Megan Moroney – Am I Okay? (vencedora)

Morgan Wallen – Smile

Música de Verão

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want (vencedora)

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

Sombr – 12 to 12

Tate McRae – Just Keep Watching

Melhor Álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Mais Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet (vencedora)

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Melhor Longa

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (vencedora)

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Melhor Vídeo Para o Bem (com mensagem social)

Burna Boy – Higher

Charli xcx ft. Billie Eilish – Guess (vencedor)

Doechii – Anxiety

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez, Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Melhor Direção

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Charli xcx – Guess com Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra (VENCEDORA)

Rosé e Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Melhor Direção de Arte

Charli xcx – Guess com Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra (vencedora)

Lorde – Homem do Ano

Miley Cyrus – Fim do Mundo

Rosé e Bruno Mars – Apt.

Melhor Cinematografia

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us (vencedor)

Lady Gaga – Abracadabra

Miley Cyrus – Easy Lover

Sabrina Carpenter – Manchild

Melhor Edição

Charli xcx – Guess com Billie Eilish

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching (vencedora)

Melhor Coreografia

Doechii – Anxiety (vencedora)

FKA Twigs – Eusexua

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Tyla – Push 2 Start

Zara Larsson – Pretty Ugly

Melhores Efeitos Visuais