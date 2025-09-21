Música

Reencontro histórico
Notícia

Violão estraçalhado, aniversário, pedido de casamento e muitos hits: como foi show "Acústicos Bandas Gaúchas: 20 anos"

As apresentações estão ocorrendo no Auditório Araújo Vianna e contam com Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (remanescentes da Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner. Show foi  transmitido pela ATL TV

Carlos Redel

