Violão estraçalhado, aniversário, pedido de casamento e muitos hits: como foi show "Acústicos Bandas Gaúchas: 20 anos"

A Cachorro Grande é a responsável por encerrar as noites do "Acústico Bandas Gaúchas". Renan Mattos / Agencia RBS

— Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro — canta Wander Wildner na música que leva o nome deste refrão. E se não é possível uma pessoa ser feliz sempre, durante pouco mais de cinco horas, umas quatro mil conseguiram encontrar este regozijo.

Afinal, chegou ao fim uma espera de duas décadas. Desde o lançamento do icônico Acústico MTV: Bandas Gaúchas, o público ansiava por ver aquele show sendo replicado ao vivo — naquele longínquo 2005, apenas umas três ou quatro apresentações ocorreram no Brasil inteiro. Muito restrito. Depois, nunca mais. Muita gente, então, teve que se contentar em assistir apenas ao DVD. E decorá-lo. Tudo mudou nesta noite de sábado (20), justamente, o Dia do Gaúcho — vale lembrar que teve uma sessão fechada do show na sexta-feira (19), no mesmo local. O show foi transmitido pela ATL TV, canal do YouTube da Atlântida.

Veja o show completo:

Subiram ao palco de um Auditório Araújo Vianna completamente lotado os nomes consagrados da cena do Estado que participaram da gravação do programa da MTV, posteriormente eternizado em CD e DVD: Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla (representando a Bidê ou Balde), Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wildner. Uma noite de rock gaúcho um pouquinho mais lento, tendo o violão como base, mas não menos empolgante por isso.

Se no show da MTV os artistas tinham direito a tocar cinco músicas cada — com exceção de Wander Wildner, que emplacou seis no DVD —, na apresentação do Araújo Vianna as bandas gaúchas puderam levar outras faixas para compor o repertório. A ideia era que cada uma tivesse aproximadamente uma hora de apresentação. A única música das que compuseram o Acústico que ficou de fora foi E Por Que Não?, da Bidê ou Balde, retirada do repertório de Carlinhos Carneiro depois de polêmicas com a letra na época.

Também um pouco diferente estava a ordem de apresentação. Se no especial de 2005, a largada ocorria com Bidê ou Balde, em 2025 o primeiro a subir no palco foi Wander Wildner. Começando com Rodando el Mundo, o artista, com sua voz potente e afinada, enfileirou os seus seis hits do projeto — sendo o mais aclamado o clássico Bebendo Vinho, que levantou o Araújo, mesmo que a letra estivesse um pouco mais positiva, transformando o refrão "vou me entorpecer bebendo vinho" em "eu me entorpecia bebendo vinho". Deixou a chalaça para trás e disparou várias frases de gratidão para a plateia.

Wander também trouxe para o encontro o seu último álbum de estúdio, Diversões Iluminadas, lançado neste ano, com releituras de clássicos da música nacional e internacional. Por ali, estavam, por exemplo, Sangue Latino, de Secos e Molhados, e Canção Iluminada, versão de Wildner para Redemption Song, de Bob Marley.

No meio da apresentação, dedicada ao gaiteiro João Vicenti (1965-2024), que participou do Acústico com o ex-Os Replicantes, a plateia tomou o show para si e cantou para o músico um sonoro Parabéns pra Você, em homenagem ao aniversário de Wildner, comemorando justamente neste 20 de setembro. Ele fez 66 anos no palco.

Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo e a citada acima, Eu Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, também não passaram desapercebidas pelo público, que cantou e aplaudiu com entusiasmo. O ex-Os Replicantes estava dando a injeção de ânimo, aquecendo os motores para as próximas horas de exaltação ao rock gaúcho.

— Essas músicas marcaram época por conta de um DVD que continua rodando por aí. E esse show, hoje, só existe porque vocês existem, muito obrigado — disse Wander para a plateia. A noite estava só começando.

De tudo

Depois do auditório todo ter sido impactado com a positividade de Wander, Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla, os remanescentes da Bidê ou Balde, subiram no palco às 20h58min. E, claro, o vocalista, como sempre, estava com a energia nas alturas. Pulou, dançou, cantou e fez um show bem mais agitado que o visto no Acústico MTV — e sem o icônico gesso azul no braço, que não está mais quebrado.

Para a apresentação, a escolha foi intercalar as músicas do especial com as que não estavam no projeto. A estrutura do repertório dos ex-Bidê ou Balde parece ter sido pensada para entregar uma canção mais agitada e outra um pouco mais tranquila, numa espécie de montanha-russa. E funcionou.

A abertura se deu com Microondas, já fisgando a plateia, que cantou em uníssono com Carlinhos e Pilla, que estava com o violão e assumiu o vocal em para Fazer Tudo a Pé, composição sua que não estava no Acústico. O tecladista Fu_k The Zeitgeist usando um capacete de Jaspion foi um detalhe. Para Melissa, que no projeto da MTV teve a participação especial de Roger Moreira, da banda Ultraje a Rigor, foi chamado Rafael Malenotti, da Acústicos e Valvulados.

— Como o nosso convidado de 20 anos atrás não pega avião e nem pega muito bem andar com ele, convidamos o cara mais legal do rock nacional para estar aqui com a gente no Acústico MTV Bandas Gaúchas — disse Carlinhos Carneiro, antes de colocarem o Araújo para cantar com o hit.

Depois, ainda teve pedido de casamento no palco. E não foi de alguém da plateia, como geralmente ocorre. Durante Cores Bonitas, que não faz parte do Acústico, o próprio Carlinhos pediu a mão da companheira, Jade. Acompanhados da filha, Hanna, foram amplamente aplaudidos pela plateia pelo gesto de amor.

— Ela (Jade) odeia aparecer, está puta da cara, não sabia de nada. Bah, que afudê, nunca mais vou me esquecer disso, gurizada — disse o agora noivo, que ainda foi na plateia abraçar o sogro.

Para o encerramento de um show de uma hora, mas que teve tanta coisa acontecendo que pareceu mais, a faixa escolhida foi Mesmo Que Mude, um dos ápices do DVD da MTV. Carlinhos subiu no banco que os músicos utilizam neste tipo de apresentação para sentar, depois desceu e fechou sua performance nos braços dos fãs. Um caos cheio de coração.

Atemporal

Com trocas de palco que demoravam cerca de meia hora, Ultramen veio na sequência, às 22h32min. O grupo, reconhecido por suas experimentações sonoras, entregou um show diferente daquele do Acústico MTV, com uma batida mais pesada e uma integração ainda maior com o DJ. Nos últimos 20 anos, a formação da banda mudou bastante, assim como a qualidade de suas apresentações: melhoraram ainda mais com o tempo.

Tonho Crocco segue nos vocais, na caneta e trouxe, para começar o show, três músicas que estavam no especial. A abertura, assim como no DVD, foi com Ultramanos. Depois, veio Máquina do Tempo — aqui, houve dois momentos com bastante microfonia, mas pouco atrapalharam o show — e Preserve. Na última, a plateia já estava em transe com a banda, cantando junto.

— Se vocês estão aqui é porque essas músicas e essas bandas marcaram as vidas de vocês — disse Tonho, acertando em cheio. Dava para ver no olhar de cada presente ali.

A Ultramen ainda apresentou uma música nova, Na Crista da Onda, voltando para o Acústico com Santo Forte, que colocou todo mundo para cantar junto — uma menina na plateia ainda proferiu "essa é braba demais", com toda a razão — e Dívida. O show da banda foi praticamente todo com os aristas sentados nos bancos, ao contrário das pessoas da plateia, que não ficaram em seus assentos um minuto sequer durante a apresentação do grupo.

As duas para fechar a noite do grupo foram Amigo Punk, que está no DVD do Acústico como um extra — neste momento, várias pessoas da plateia tiraram a camiseta e giraram sobre as cabeças enquanto outras dançavam com performances próprias — e Peleia. A frase final foi: "Não podemo se entregar pros ômi de jeito nenhum". Saíram todos ovacionados.

Sai pra lá, violão

Antes da Cachorro Grande entrar no palco, às 0h39min deste domingo (21), o comunicador do Grupo RBS Lelê Bortholacci, que é um dos idealizadores do show Acústico Bandas Gaúchas, juntamente com a Opinião Produtora, anunciou o grupo avisando que os músicos não gostam muito do formato acústico:

— O lance deles é guitarra, distorção e gritaria.

E se a plateia já estava há mais de quatro horas cantando e dançando, os roqueiros no palco recarregaram as baterias de quem poderia estar cansado. Vestidos todos de preto, como sempre, arrancaram com Sexperienced, depois vieram com Hey, Amigo!, que colocou as milhares de pessoas do Auditório Araújo Vianna a cantar a plenos pulmões:

— Hey, eu quero ser seu amigo de novo!

Durante a apresentação, o vocalista Beto Bruno destacou:

— Hoje a música gaúcha está fazendo história mais uma vez e todos vocês fazem parte disso. Parabéns a todos.

Na sequência, a Cachorro, que estava com a talentosa pianista Mari Kerber no palco, intercalou músicas que estavam no repertório do Acústico com outras que não entraram — ou que forma lançadas depois. Marcelo Gross, o guitarrista, já demonstrava sua aversão pelo formato acústico, tendo que trocar o seu instrumento por um violão. Tanto que utilizou pedal de guitarra para distorcer o som. O músico também assumiu os vocais para cantar a sua Dia Perfeito.

Na reta final, veio Sinceramente. No término da música, Gross entregou a grande cena da noite: pegou o violão e o estraçalhou no meio do palco, batendo com o instrumento no chão e pisando nele. Os pedaços foram jogados para a plateia, que vibrou com a performance. O músico, então, surge com uma guitarra para tocar com seus companheiros Por Onde Vou. No clima mais rock'n'roll possível, encerram o show faltando um minuto para a uma da manhã.

Uma nova data do "Acústico Bandas Gaúchas" foi anunciada para janeiro de 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Nostalgia

O eletricista André Miolo, 39 anos, pegou a estrada por 4h45min com o filho Miguel Miolo, 8. A dupla se despendeu de Erechim até a Capital apenas para ver o show das bandas gaúchas. Aqui, eles se encontraram com a namorada de André, Carolina Konig, 39, bibliotecária. O trio se uniformizou para o espetáculo: todos estavam utilizando uma camiseta comemorativa do encontro Acústico Bandas Gaúchas.

— Eu e ela ouvíamos juntos o DVD do Acústico quando éramos mais jovens. Depois, a vida levou cada um para um lado. Agora, estamos juntos de verdade há quatro anos e viemos ver esse show, pelo qual sempre esperamos — explica André.

A sua companheira completa:

— É um show histórico. Estamos revivendo um pedaço da nossa adolescência e juventude.

O pequeno Miguel já está sendo preparado para compor a nova geração de fãs das bandas gaúchas. O menino é fã da Cachorro Grande e a sua música favorita é Que Loucura, para o orgulho do pai.

Sentado bem perto do palco, mais para a lateral, ao lado da namorada e de dois amigos, estava Fernando Machado, 41, vendedor. Vestia camiseta do show e, na cabeça, um boné da Ultramen. Contou que queria lugares ainda melhores, mas os ingressos foram vendidos muito rapidamente. O quarteto veio de Cachoeirinha e estava no show para celebrar as bandas e, também, para voltar a um lugar especial no passado.

— É uma nostalgia total ouvir esses caras. Foi o DVD que me fez gostar do rock gaúcho. Passei a juventude ouvindo dentro de um Chevette rebaixado (risos) — conta Fernando, fascinado pela experiência.

E neste domingo (21) tem mais. A sessão começa mais cedo, às 17h, com praticamente todos os ingressos vendidos. O que resta é pista lateral em pé. Para quem não conseguiu garantir lugar nestes dois reencontros, um novo já foi anunciado para 29 de janeiro de 2026, no mesmo Auditório Araújo Vianna.